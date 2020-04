Praha? Pardubice? Kladno? Litvínov? Jihlava? Samá voda. Pokud měl tuzemský hokej ve druhé polovině devadesátých let nějaké „hlavní město“, byl jím Vsetín.

Z tamního zimáčku Na Lapači se stalo svérázné, slivovicí provoněné sídlo hráčské dynastie, která v extralize rozsévala děs a hrůzu. V letech 1995 až 1999 získali Valaši pět titulů v řadě a zelenožlutá barva jejich dresů pronásledovala jejich soupeře až do nočních můr.

Sparta nebyla výjimkou. Brána finále pro ni zůstávala od vzniku samostatné české soutěže zavřená, byť do ní bušila sebevíc. Kádr byl přitom našlapaný hvězdnými jmény: David Výborný, Milan Hnilička, Františkové Ptáček a Kučera, Richard Žemlička, Jiří Zelenka, Jaroslav Hlinka, Jan Hlaváč… Vesměs samí kovaní sparťané.

Dobrá parta v kabině i mimo ni

Pochybná móda obměnit před každou sezonou tři čtvrtiny mužstva (aby nebyla nuda) dorazila na Spartu až mnohem později. Jádro kabiny tehdy drželo pohromadě na ledě i mimo něj. K zastavení vsetínského stroje na tituly však pořád nějaká ta maličkost scházela. Karta se obrátila až v poslední extraligové sezoně 20. století.

A jako přesně deset let předtím, i tentokrát byl klíčový příchod gólmana Petra Břízy. Ten se po osmiletém zahraničním vandru natrvalo vrátil „domů“ do Sparty a hned začal v brankovišti předvádět velké věci. „To, že jsem nedostával góly, bylo důležité pro psychiku celého týmu,“ vystihl to Bříza.

Ze Vsetína navíc do Holešovic emigrovala dvojice Michal Broš, Ondřej Kratěna a po odvolání trenéra Pavla Richtra se vlády nad střídačkou ujal František Výborný. Útok na mistrovský pohár mohl začít.

Sparta v play-off neprohrála žádný zápas

V základní části byla Sparta jasně nejlepší (vyhrála o jedenáct bodů před Zlínem a Vsetínem) a v play-off už to byla ze strany pražského celku jedna velkolepá show. Bříza a spol. neprohráli jediný zápas! Ve čtvrtfinále to odnesly Pardubice, v semifinále Litvínov.

„Ať už Sparta ten titul konečně vyhraje, abychom my ostatní měli klid,“ dal se slyšet pardubický provokatér (a vyhlášený řidič) Ladislav Lubina, kterému se příliš nepozdávalo počínání rozhodčích. Faktem ale je, že Pražané se do finále probili zaslouženě.

V něm stanuli proti mocné vsetínské dynastii. Hrálo se tehdy na tři vítězné duely a Sparta s přehledem využila výhodu začátku na domácím kluzišti. První dva mače ovládla 4:2 a 4:0 a na mýty opředený Lapač si pak dojela pro triumf – pátý v klubové historii. Jediný gól třetího zápasu obstaral David Výborný, s jedenácti body nejproduktivnější hráč vyřazovacích bojů.

„Prokázali jsme velkou vůli po vítězství nejen v play-off, ale vlastně v průběhu celé soutěže. Měli jsme silnou motivaci a hráli jsme nadoraz. Vysoké nasazení jsem oceňoval hlavně u hráčů jako Richard Žemlička, který závěrečná utkání odehrál v životní formě,“ chválil v knize „Sparta Praha, srdce moje“ neprůstřelný Bříza.

Individuální ceny pro jednotlivé hráče

Pro ilustraci: sparťanský gólman měl v play-off neuvěřitelný průměr 1,09 branky na zápas a úspěšnost zákroků skoro 97 procent. Zmíněný veterán Žemlička zase v Litvínově rozhodl o postupu v samostatných nájezdech a v prvních dvou finálových bitvách zničil Vsetín třemi góly. Titul navíc oslavil přesně v den svých šestatřicátých narozenin.

Stejně jako Bříza byl pamětníkem deset let starého triumfu z roku 1990. „I tehdy poprvé to bylo krásné, ale podobné pocity rychle pomíjejí, a tak budu druhou oslavu prožívat mnohem intenzivněji, protože si uvědomuji, že kariéra se chýlí ke konci,“ řekl Žemlička. O dva roky později se dočkal ještě jednoho titulu…

Zatím jsme ale ještě na jaře 2000, kdy Sparta projela nadstavbovou částí sezony doslova jako nůž máslem. Podobná suverénnost je v extraligovém play-off nebývalá. Však i trenér František Výborný, jenž později v Holešovicích sklízel další lány úspěchů, dodnes pokládá tehdejší mistrovskou partu za nejlepší mužstvo, jaké kdy vedl.

Není divu, že Bříza byl pak zvolen nejlepším brankářem sezony i nejlepším hráčem play-off, Kučera se stal Hokejistou sezony a nejlepším obráncem a Ptáček zase obdržel ocenění pro nejslušnějšího hráče.

Mužstvo Sparty v sezoně 1999/2000:

Petr Bříza, Petr Přikryl, Tomáš Duba – František Kučera, Michal Sýkora, František Ptáček, Jaroslav Nedvěd, Pavel Šrek, Ladislav Benýšek, Miha Rebolj, Martin Holý, Michal Dobroň, Václav Burda – David Výborný, Jaroslav Hlinka, Richard Žemlička, Patrik Martinec, Jiří Zelenka, Michal Broš, Ondřej Kratěna, Vladimír Vůjtek, Václav Novák, Václav Eiselt, Martin Chabada, Pavel Kašpařík, Petr Havelka, Roman Horák, Josef Slanec, Jaroslav Roubík, Jaroslav Kalla

Konečné pořadí základní části:

1. HC Sparta Praha 52 34 8 10 193:112 76 2. HC Hamé Zlín 52 27 11 14 166:116 65 3. HC Slovnaft Vsetín 52 28 9 15 160:140 65 4. HC Oceláři třinec 52 29 6 17 192:154 64 5. HC Keramika Plzeň 52 26 11 15 151:113 63 6. HC České Budějovice 52 25 11 16 163:152 61 7. HC Chemopetrol Litvínov 52 22 11 19 151:140 55 8. HC IPB Pojišťovna Pardubice 52 18 9 25 153:173 45 9. HC Znojemští Orli 52 16 11 25 140:169 43 10. HC Slavia Praha 52 14 13 25 100:138 41 11. HC Energie Karlovy Vary 52 13 12 27 153:185 40 12. HC Vagnerplast Kladno 52 13 12 27 121:164 38 13. HC Femax Havířov 52 14 10 28 130:173 38 14. HC Vítkovice 52 10 14 28 117:161 34

Play-off:

Čtvrtfinále: Sparta Praha – Pardubice 3:0 na zápasy (3:1, 2:1, 5:1), Litvínov – Zlín 3:1, Vsetín – České Budějovice 3:0, Plzeň – Třinec 3:1.

Semifinále: Sparta Praha – Litvínov 3:0 (4:1, 3:1, 4:3 po SN), Vsetín – Plzeň 3:0.

Finále: Sparta Praha – Vsetín 3:0 (4:2, 4:0, 1:0).