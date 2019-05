"Ve čtvrtek se to zveřejnilo, v pondělí jsme se představili týmu, v úterý už děláme rozhovor. Přijde mi, že se od rána do večera nezastavím. Vše zatím poznávám, získávám informace. Přebírám nejdůležitější věci," popsal Ton v rozhovoru pro klubový web poslední hektické dny.

Již před jeho příchodem Sparta představila hlavní posily pro příští sezonu a změny v kádru, takže Ton nebude mít klíčovou roli v sestavování týmu. "Přišel jsem ke kádru, který je z velké části sestavený. Uvidíme, jestli se nám v létě podaří tým ještě doplnit, nebo po dohodě s trenéry přivedeme posily až v průběhu soutěže. Titul se nevyhrává v září," podotkl Ton.

Nový šéf sportovního úseku už má za sebou i setkání s trenérem Uwem Kruppem, jenž Spartu povede druhou sezonu. "Cítím z něj obrovskou chuť, je plný elánu. Teprve se poznáváme, zatím jsem se vyptával spíše já. Spolupráci manažera s trenérem vnímám jako hodně důležitou. Nastínil jsem mu, že bych se chtěl od začátku sezony pohybovat mezi šesti nejlepšími týmy, a slíbil mu, že mu připravím co nejlepší podmínky," řekl Ton.

Posily jsou v plánu

Sparta má nyní na soupisce čtyři brankáře, devět obránců a 20 útočníků. Ton ale ještě plánuje mužstvo posílit. "Rád bych měl k dispozici dva produktivní beky, což je ale nedostatkové zboží. Na trhu se objevují zajímavá jména, která by mohla pozvednout kreativitu. Jména ale zatím prozrazovat nechci. Samozřejmě bych rád získal i produktivního útočníka do 25 let. Takového hráče aktuálně na trhu nevidím," uvedl Ton.

Pražané letos podruhé za sebou nedokázali postoupit ani do čtvrtfinále play off. Ton, který sledoval poslední sezonu z pozice televizního experta, se do minulosti moc ohlížet nechce. "Chci se klukům pokusit nastavit do hlavy věci, které by mohly fungovat. Věřím i našim mladým klukům. Nákup drahých hráčů nemusí být zárukou úspěchu. Největší problém českého hokeje je, že umíme dobře mluvit o tom, jak makáme, ale nemakáme. Jinak by všichni hráči v zahraničí nebyli vždy tak vykulení, jak se v jiných ligách maká i bez trenérů," podotkl Ton, který působil šest let ve Finsku.

Nástupce Michala Broše chce na Spartě změnit například i zázemí v tréninkové hale v Holešovicích. "Chci zvýšit komfort nejen A týmu, ale i mládežnickým kategoriím," řekl Ton, jenž se chce více věnovat i kondiční přípravě nebo správné stravě. "Chci také s kluky co nejvíce mluvit a vštípit jim do hlavy, že než hledat chybu v systému a trenérovi, je třeba ji hledat především nejdřív u sebe," podotkl.