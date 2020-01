„Teď hrají výborný hokej a nedostávají moc gólů,“ líčil brankář Matěj Machovský, proč je Dynamo – otloukánek extraligy – tak nepříjemné pro Spartu. „Mají kousavé lajny a spoustu šikovných kluků, přibyl jim ještě Michal Vondrka,“ dodal.

Přestože se Pardubice od začátku sezony výsledkově trápí, Pražanům dokázaly už v obou předchozích zápasech pěkně zatopit. Doma slavily výhru, v O2 areně braly v prvním duelu bod.

Tutéž kořist po stejném výsledku si odvezli Pardubičtí i tentokrát. Pražané vyhráli až v prodloužení, o výhře rozhodl šťastnou trefou Lukáš Pech.

Štěstí? Rozhodně.

Domácí mohli hodně děkovat Matěji Machovskému, jenž pochytal 32 střel. „Od toho tam jsem. Když nezachytá gólman, těžko se vyhrává. Bylo hodně tyček a štěstí, ale to je někdy třeba,“ prohlásil hrdina.



Reakce ze sparťanské střídačky se ale nesla v částečně negativním tónu. „Byl to další náročný zápas proti Pardubicím. Ve hře pět na pět to bylo dobré, nepouštěli jsme je do šancí. Zároveň se nám ale moc nedařilo v ofenzivě,“ uvedl trenér Uwe Krupp.

Stejně jako v sobotu ve Zlíně – tam Pražané předvedli jeden z horších výkonů a po špatném úvodu už marně dotahovali. Obránce Jan Košťálek se sice prosadil popáté v řadě a upevnil si pozici nejlepšího střelce mezi ligovými beky, na body to však nestačilo. „Hraje se šedesát minut a Zlín byl celkově lepší,“ hodnotil Krupp.



Povinná náprava se o necelých čtyřiadvacet hodin později povedla, i když s drobným minusem…



Sparta tak nadále bojuje o čelo extraligové tabulky. Na Liberec ztrácí pouhý jeden bod.