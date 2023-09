Největší papíroví favorité na zisk mistrovské trofeje? Ani pro letošní ročník Tipsport extraligy tomu zřejmě nebude jinak. Celkem pochopitelně zamířila většina předsezonních tipů do našlapaných táborů pardubického Dynama a pražské Sparty. Dvou těžkých a dosud neporažených vah, které si to už ve středu večer rozdají v předehrávce 3. kola nejvyšší domácí soutěže. Tentokrát před zraky zaplněné O2 areny.

Michal Řepík slaví gól do sítě Pardubic. Prosadí se také ve středeční bitvě, která otevře program 3. kola TELH? | Foto: se svolením HC Sparta Praha

Oba soupeři odšpuntovali sezonu dvěma výhrami a do ostře sledovaného duelu tak půjdou s vidinou možného posunu na samotnou špičku extraligové tabulky. Vedle nich jsou totiž bez porážky už pouze celky Karlových Varů a Hradce Králové, které však čeká další utkání až v pátek. Minimálně do té doby se bude v čele ohřívat právě vítěz středečního souboje v Praze.

Diváci překonali rekord! Nejvíc jich bylo na Spartě, nejméně v Plzni

Sparta po úvodním vítězství na domácí půdě proti Českým Budějovicím dokázala v neděli dobýt i led obhájců extraligového titulu z Třince, když si ze severu Moravy odvezla dva cenné body po lépe zvládnutých nájezdech. Druhý skalp na rozjezdu sezony režírovalo zejména elitní útočné trio ve složení Chlapík-Sobotka-Řepík.

Nyní však čeká Pražany ještě větší výzva. Souboj, který bude s napětím sledovat celá extraliga. „Všichni víme, jaký má Dynamo tým. Bude to asi hodně sledovaný zápas. Střetnou se top týmy v extralize a my se na to těšíme,“ prohlásil kanonýr Filip Chlapík, který se vrátil do Sparty po roční štaci ve švýcarské nejvyšší soutěži.

Jak na Dynamo? Potřebujete A zápas, tvrdí Gross

Svěřenci trenéra Pavla Grosse se mohli v úvodních dvou kláních opřít o velice slušnou defenzívu a zejména skvělého brankáře Jakuba Kováře, nicméně s menšími komplikacemi se potýkali v početních výhodách. „Je to pro nás určitě téma, ale to je vždycky, když se tou přesilovkou protrápíme a nedáme gól,“ přiznal lodivod sparťanské střídačky.

Zásadní otázka tedy zní: jak v úterý večer přelstít rozjeté Pardubice? „Když chce člověk vyhrát takový zápas, potřebuje takový, jak se říká, A zápas. Ve středu to bude s Dynamem úplně to samé. Potřebujete každého na tom ledě, v tom bychom se ještě mohli zlepšit,“ dodal Gross.

To Východočeši se mohou zatím pyšnit plným bodovým ziskem. Na suverénní domácí výhru nad Litvínovem navázali o dva dny později také v Kladně, kde se ovšem na vítězství 3:1 proti outsiderovi tabulky pořádně nadřeli. Definitivní pojistku do prázdné branky přidal až necelé dvě minuty před závěrečnou sirénou útočník Tomáš Hyka.

„Chceme hrát jednoduchý hokej. Jsme určitě spokojení se startem, jaký máme za sebou. Chtěli jsme ho chytit, ten je vždy důležitý. Na Spartě to však bude velký boj. Vždycky je tam parádní atmosféra, oba týmy hrají skvělý hokej. Věřím, že to bude super podívaná pro diváky,“ řekl před středeční bitvou třicetiletý kanonýr.

Varaďa hned nakazil Dynamo ctižádostí. Tým má v sobě vášeň i chtíč být nejlepší

O tom, že Dynamo bude muset přepnout na ještě vyšší rychlostní stupeň, moc dobře ví rovněž trenérský sbor. „Víme, kdo nás čeká a kam jedeme. Sparta je neskutečně silný tým, bude to boj o každý kousek ledu. Na každé straně jsou skvělí gólmani, kádry jsou naprosto vyrovnané. Myslím, že lidé se mají na co těšit,“ prozradil asistent trenéra Marek Zadina.

Úvodní buly ostře sledované předehrávky 3. kola Tipsport extraligy je naplánováno na 18:30.