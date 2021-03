„Prezidentský pohár je pro nás parádní trofej, ale pořád to není ten pohár, který chceme v této sezoně získat. Ta nejdůležitější fáze teprve přijde," uklidňuje útočník Lukáš Rousek, který se na brněnské demolici podílel čtyřmi kanadskými body za jeden gól a tři asistence.

„Čtyři body jsou super, ale hlavní je to, že se nám podařilo vyhrát. Vítězství si moc vážíme, navíc máme Prezidentský pohár. Byl to den, ve kterém všechno do sebe zapadalo," pochvaluje si. Na ledě O2 areny bylo rozhodnuto už po polovině zápasu. Stav 5:0 totiž platil už ve 31. minutě, ve druhé polovině se domácím nad soupeřem slitovali a žádným dalším zásahem už ho nepoznamenali.

V neděli Sparta přivítá Mladou Boleslav

„V první třetině se nám podařilo odskočit do dvoubrankového vedení, což bylo hrozně důležité. Vypracovali jsme si pohodlný náskok, díky kterému jsme se mohli uklidnit a hrát víc v klidu. Věděli jsme, co nás čeká. Brno má v kádru několik velmi kvalitních hokejistů. Jako tým jsme bojovali celých šedesát minut, což se na výsledku projevilo," pokračoval Rousek.

Základní část extraligy čeká ještě jedno kolo, v neděli doma Sparta přivítá Mladou Boleslav. „Pořád budeme chtít hrát na maximum. Čeká nás další těžká bitva, ale věřím, že pokud se budeme držet našich pokynů, máme šanci uspět. Chceme dobře zakončit základní část a dobře se naladit na blížící se play off," vzkazuje fanouškům i soupeřům.

Sparta - Brno 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)

Branky: 5. Rousek (Řepík), 13. Říčka (Kudrna, Rousek), 21. Němeček, 24. Košťálek (Rousek, Němeček), 31. Horák (Řepík, Rousek). Rozhodčí: Šír, Mrkva – Gerát, Hynek. Vyloučení 3:6. Využití 1:0.

Sparta: Salák – Tomáš Dvořák, Jurčina, Němeček, Němec, Polášek, Košťálek, Pavelka – Rousek, Horák, Řepík – Sobotka, Tomášek, Kudrna – Říčka, Pech, Buchtele – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček.

Brno: Vejmelka (24. Klimeš) – Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Trška, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Bondra, Rákos, Schneider – Plášek ml., Němec, Klepiš – Valský, Kusko, Vincour.