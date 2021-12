Bizarní scéna. Hokejista prorazil mantinel a přistál hlavou v ledové jámě

Koronavirus již předtím zasáhl do plánovaného složení turnaje. Start odřekla reprezentace Kanady a poté i Ambri-Piotta, která je od neděle v karanténě. Místo nic se na Spenglerově poháru měly představit Slovan Bratislava a výběr kanton Bern složený z hráčů SC Bern, Bielu a SCL Tigers Langnau.

ℹ️ SPENGLER CUP 2021 ABGESAGT!

Aufgrund der zu erwartenden negativen Auswirkungen des Grossanlasses auf die epidemiologische Lage in Davos musste der Kanton GR in Rücksprache mit den Turnier-Verantwortlichen die Eventbewilligung entziehen. ➡️ https://t.co/siNn9me53u#SpenglerCup pic.twitter.com/vOAi7pByO9 — spenglercup (@spenglercup) December 25, 2021

Vyplnila se tak slova trenéra Sparty Josefa Jandače, který se po čtvrtečním extraligovém zápase s Třincem k turnaji vyjadřoval opatrně. "Podmínky se několikrát změnily a reglement turnaje bude možná pohyblivý. Loni se to zrušilo, letos je to na hraně. My se musíme několikrát před odjezdem testovat a budeme testovaní každý den i tam. Nevím, co by se stalo, kdyby tam byl někdo pozitivní a jak by se třeba měnil formát turnaje," řekl Jandač. Nákaza v domácím týmu nakonec akci pro letošek zrušila úplně.

"Mrzí nás, že se tradiční turnaj musel zrušit. Důvody ale chápeme a zcela respektujeme. Byla pro nás čest být mezi pozvanými týmy. Náš tým je kompletně zdravý, bude se nyní plně věnovat přípravě na extraligu," řekla generální manažerka Sparty Barbora Snopková Haberová. K žádným přesunům utkání aktuálně docházet nebude.

Spenglerův pohár se od prvního ročníku konaného v roce 1923 nebude hrát teprve pošesté. Neuskutečnil se také v letech 1939, 1940, 1949, 1956 a loni.