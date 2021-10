Utkání rozhodl jedinou brankou v prodloužení útočník Olomouce Petr Kolouch, který zařídili čtvrtou výhru Hanáků z posledních pěti zápasů. Za zmínku stojí tradičně výborná návštěva – do pardubické Enteria Arény dorazilo 8468 diváků.

Hosty poslal hned po 25 sekundách do vedení kapitán Smoleňák, Litvínov ale následně zvrátil vývoj utkání a ve 28. minutě vedl 3:1. Pak se ale domácí začali bránit, což je stálo cenné vítězství a třetí výhru v řadě. Nejdříve se trefil Perret, poté podruhé trefil Smoleňák a o necelé dvě minuty později se znovu trefil Perret, který duchapřítomně tečoval střelu Aleše Jergla.

Velmi bojovné utkání bylo k vidění v Českých Budějovic, kde diváci viděli dohromady pouze 50 střel na branku. Gólový účet zápas otevřel Jakub Valský, ve třetí třetině poslal utkání do prodloužení Rostislav Marosz. Ve druhé minutě nastaveného času o vítězství Vítkovic rozhodl teprve jedenadvacetiletý útočník Petr Fridrich, který se postaral o čtvrtou prohru Motoru z pěti utkání na domácím ledě.

HC Škoda Plzeň - PSG Berani Zlín 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Branky a nahrávky: 2. J. Kindl (G. Thorell, Kvasnička), 33. G. Thorell (Blomstrand, Dzierkals), 51. Blomstrand (Bulíř), 53. Bulíř (Blomstrand, Jiříček) - 25. T. Mikúš (Honejsek, Žižka). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 5:4, navíc Žižka (Zlín) 5 min a do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 2675. Sestavy: Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička - Schleiss, Kodýtek, Kantner - Dzierkals, Mertl, M. Lang - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Malát, F. Přikryl, F. Suchý. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml. Zlín: Kašík - Gazda, P. Trška, O. Němec, Talafa, Dluhoš, Žižka - Karafiát, Hejcman, T. Mikúš - Šlahař, Honejsek, Okál - Flynn, A. Zbořil, Kubiš - R. Veselý, P. Sedláček, Köhler - od 25. navíc Sebera. Trenér: Martin Hamrlík.

V roli jasného favorita nastupoval Plzeň do utkání s posledním Zlínem, kterou taky od začátku naplňovala. Na zásah Jakuba Kindla sice odpověděl Tomáš Mikúš, poté už ale začal úřadovat Švéd Ludwig Blomstrand. Šikovný útočník si připsal gól a dvě asistence a výrazně přispěl k sedmé prohře Zlínu za sebou. V jeho dresu se navíc do konce utkání za hrubost nechal vyloučit kapitán Pavel Kubiš.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.