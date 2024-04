Hokejista Michal Kempný vyvázl bez dodatečného trestu. Obránce Sparty nedostal od disciplinární komise stopku za vražení na hrazení třineckého utočníka Patrika Hrehorčáka ve třetím utkání semifinále extraligy.

Třetí zápas semifinále play-off hokejové extraligy Oceláři Třinec - Sparta Praha | Foto: Petr Rubal

Kempný může nastoupit do nedělního duelu na ledě mistrovského Třince, ve kterém hokejisté Sparty mohou rozhodnout o postupu do finále. Sérii totiž vedou 3:0 na zápasy. Obránce Pražanů sice předchozí zápas po nebezpečném faulu na Hrehorčáka nedohrál, disciplinárka však po přezkoumání zákroku rozhodla, že Kempného trestat nebude.

Sparta porazila Třinec i potřetí a je výhru od finále:

Zdroj: Youtube

"Naražení na mantinel proběhlo zezadu, ale podle dostupných záběrů byl zákrok v počáteční fázi vedený z boku a v okamžiku jeho provedení se faulovaný hráč otočil zády. Sám se vystavil do zranitelné pozice, přičemž již nebylo možné zákroku ze stany Kempného zabránit. V tomto případě DK ELH rozhodnutím svého předsedy rozhodla, že trestání spadalo do kompetence rozhodčích příslušného duelu," zdůvodnila disciplinární komise.

Verdikt šéfa komise Viktora Ujčíka pobouřil fanoušky Ocelářů, neboť Daniel Voženílek za podobný zákrok na Filipa Chlapíka ve druhém utkání série v Praze vyfasoval po odvolání stopku na jeden zápas. "Dvojitý metr. No já nevím, něco tady smrdí," povzdechl si jeden příznivců Třince síti X.

"Jenže Kempný dostal stopku už v zápase… k tomu dlouhá přesilovka… nebylo by fér přidat další," reagoval fanoušek Sparty.

"Jednou z výhod sociálních sítí je, že minutu po zápase u se všichni odborníci z gauče vyjadřují k rozhodnutím rozhodčích, kteří jsou přímo na ledě. To budeme zpochybňovat každý písknutí? Jsou nějaký pravidla podle kterých pískaj. Jestli je to Voženílkův negól, vyloučení nebo Kempný," napsal na X vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina. "Mistři, co všechno zpochybňují, jenom dělají zlou krev," dodal.