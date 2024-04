Vře to na ledě i na sociálních sítích. Třaskavá bitva mezi hokejisty Sparty a Třince o extraligové finále nenechává nikoho chladným. A nenudí se ani disciplinárka.

Třetí zápas semifinále play-off hokejové extraligy Oceláři Třinec - Sparta Praha | Foto: Petr Rubal

Třinecký útočník Daniel Voženílek už si jednozápasový trest odseděl, když mu odvolací komise stopku snížila. Po třetím utkání semifinále, které opět ovládla Sparta, se řeší, jestli vyfasuje distanc Michal Kempný.

Zkušený pražský obránce poslal na mantinel Patrika Hrehorčáka a sudí ho po zhlédnutí videa vykázali z ledu. Kempnému hrozí disciplinární trest. A na internetu se živě diskutuje, jaký verdikt v neděli dopoledne padne.

Sparta porazila Třinec i potřetí:

Zdroj: Youtube

"Já se k tomu nebudu vyjadřovat, případný disciplinární trest nemůžeme ovlivnit," řekl kouč Pavel Gross.

"Kolik zápasů dostane Kempný? Za mě by neměl dostat nic. I ten trest do konce zápasu byl moc. Ale dostane jeden zápas, protože Voženílek," napsal na platformě X bývalý hokejista a nyní expert Jakub Koreis.

Dynamo odpálilo postupový dynamit. Pardubice jsou ve finále po dvanácti letech

Polehčující okolností pro Kempného je fakt, že třinecký útočník se vystavil do nebezpečné pozice sám. "Co má Kempný dělat, když Hrehorčák jede po mantinelu a metr před čistým nárazem ze strany se otočí zády?" doplnil Koreis.

Hrehorčák letěl hlavou na mantinelu, byl otřesený, ale z nárazu se oklepal a narozdíl od beka Sparty v utkání pokračoval. "Kempného jsem neviděl vůbec. Najednou přiletěla bomba a hlava mi šla přímo na hranu mantinelu. Plexi mi zachránilo zápas a možná i celou sezonu," léčil Hrehorčák. "Šel ze slepého úhlu, takže to asi faul byl."

Rozhodl vysoký trest v prodloužení

V pětiminutovém přesilovce Oceláři vyrovnali na 1:1. "Bylo to těžké, ale máme dost kvalitních obránců na to, abychom ho zastoupili," řekl bek Jakub Krejčík.

Právě on rozhodl v 75. minutě o vítězství 3:2 v prodloužení a Spartu poslal krok od finále. A bylo to ve čtyřminutové přesilovce po faulu Petra Šenkeříka. Právě výše trestu rozhněvala tineké fanoušky na sítích.

Na kritiku rozhodčích reagoval vítěz Stanley Cupu Jiří Hrdina. "Jednou z výhod sociálních sítí je, že minutu po zápase u se všichni odborníci z gauče vyjadřují k rozhodnutím rozhodčích, kteří jsou přímo na ledě. To budeme zpochybňovat každý písknutí? Jsou nějaký pravidla podle kterých pískaj. Jestli je to Voženílkův negól, vyloučení nebo Kempný," napsal na X.

Hokejový Survivor. Rulík nominoval do Varů, kde začne tvrdý boj o místo na MS

"Já se k rozhodnutí rozhodčích na ledě nebudu vyjadřovat. Jednak to nic nezmění a taky nechci být jako tady mistři, co všechno zpochybňují a jenom to dělá zlou krev," dodal.

Sparta vede v sérii 3:0, už v neděli může v Třinci rozhodnout o postupu a doplnit ve finále Pardubice.