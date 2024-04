Tohle bude pikantní, pořádně třaskavá série. Sparta, jež čeká na extraligový titul už od roku 2007, vyzve v bitvě o finále obhájce trofeje z Třince, který tuzemskému hokeji vládne nepřetržitě už čtyři sezony.

Radost hokejistů Sparty. Ilustrační snímek | Foto: CPA

Oba soupeři se potkávají ve vyřazovacích bojích třetím rokem za sebou. Pražané mají Ocelářům co vracet. Poslední čtyři souboje v play-off ovládli úřadující šampioni. V roce 2002 vyhrála Sparta ve čtvrtfinále 4:2 na zápasy, ale pak se karta otočila. O 11 let později byli ve stejné fázi úspěšnější Oceláři (4:3) a v roce 2015 v semifinále vyhrál také Třinec (4:2). Předloni zvítězili Oceláři ve finále 4:2 na utkání a loni ve čtvrtfinále také 4:2.

Právě příkoří, které zažívali v minulých letech, je hnací silou sparťanů.

„Jsem rád, že jsme dostali zase Třinec. Většina z týmu má v paměti předešlé neúspěšné série, díky kterým mezi námi vznikla rivalita. Bylo by super to konečně prolomit, vyhrát a přes Třinec postoupit. I proto jsme chtěli jít spíš na něj, byť by možná byla pro fanoušky hokejově zajímavější a zábavnější série s Litvínovem. Atmosféra v týmu je skvělá, na Třinec si věříme,“ uvedl pro klubový web obránce David Němeček.

Sparťanské oslavy postupu do semifinále přes Liberec:

Zdroj: Youtube

Tradiční klub čeká na titul od roku 2007. Letos má nejvyšší ambice, dva nejtěžší kroky jsou ale teprve před ním.

„Tady už nehrajeme na to, že postup do semifinále je úspěch, tady už půjde o medaile. A jestli chcete vyhrát tu jedinou, která se počítá, musíte porazit nejlepší týmy. Počítám s tím, že nás čeká dlouhá sedmizápasová série, a doufám, že se s ní dobře popereme,“ přál si brankář Jakub Kovář.

Kdo je favoritem série?

Všechny čtyři vzájemné duely v základní části vyhrála Sparta, jen jednou však svěřenci kouče Pavla Grosse slavili už po 60 minutách.

„Třinec je těžký soupeř. Určitě bude v této sérii favoritem, díky tomu, co za poslední roky dokázal. Víme, co od nich očekávat. Je pouze na nás, jak se na ně připravíme. Budeme se snažit soustředit především na sebe, chceme hrát náš hokej,“ prohlásil kapitán Sparty Michal Řepík.

Asistent třineckého trenéra Vladimír Országh ohledně role favorita s Řepíkem nesouhlasí. „Sparta bude v tomto play-off favoritem. Vypovídá o tom postavení po základní části i vzájemné zápasy. Na druhou stranu – v play-off se řada výhod ruší. Také minulý rok jsme nastupovali do play-off v pozici outsidera a věřím, že to zvládneme i letos,“ přál si.

Jak dopadne letošní semifinále? První mač vypukne v úterý v 18:30.