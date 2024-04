Nečekaný zvrat má kauze kolem Daniela Voženílka. Třinecký útočník nejprve neuspěl u disciplinární komise s odporem proti dvouzápasovému trestu za faul na sparťana Filipa Chlapíka, poté se ale obrátil na odvolací komisi, která mu trest snížila. Voženílka se zastal i šéf svaz Alois Hadamczik.

Zleva Daniel Voženílek a Tomáš Marcinko z Třince. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Všechno je jinak. Třinecký útočník Voženílek si nakonec "odsedí" jen jedno utkání. Původní stopku na dva zápasy mu komise zkrátila. Jeden z lídrů Oceláů tak vynechá jen sobotní utkání semifinále play off hokejové extraligy proti Spartě. Voženílek nezasáhne do třetího zápasu série, v neděli už může nastoupit.

Voženílek dostal ve čtvrtek ve zkráceném řízení od předsedy disciplinární komise Viktora Ujčíka trest za zákrok na Chlapíka ve středečním utkání semifinále play off extraligy, v kterém Sparta vede 2:0.

Faul Daniela Voženílka na Filipa Chlapíka:

Zdroj: Youtube



Osmadvacetiletý reprezentant nedovoleně atakoval Chlapíka ve 13. minutě, kdy jej "dohrál" u mantinelu. Rozhodčí René Hradil a Jakub Šindel třineckého útočníka nevyloučili. Manažer rozhodčích Vladimír Pešina ve čtvrtek uvedl, že oba sudí nepodali kvalitní výkon a v příštích zápasech nebudou nasazováni.

Voženílek dostal stopku na dva zápasy a následně podal proti Ujčíkově verdiktu odpor, se kterým neuspěl. "Nemohu přijmout odůvodnění napadeného rozhodnutí, že jsem záměrně provedl zákrok do zranitelné pozice protihráče, neboť do této pozice se protihráč dostal sám vytočením zády směrem ke mně, a to na poslední chvíli, kdy již kontaktu nešlo zabránit," zdůvodnil Voženílek.

Za snížení trestu apeloval prezident

Odporem se zabývala disciplinární komise už v kompletním složení. Třineckému hráči trest potvrdila. Tříčlenná odvolací komise ve složení Miroslav Jebavý, Zdeněk Kutlák a Michal Sup ale rozhodla jinak.

"Senát souhlasil s nebezpečností zákroku s ohledem na vzdálenost od mantinelu i intenzitu provedení v jeho závěrečné fázi. Za polehčující okolnost však považoval, že se podle jeho mínění faulovaný Filip Chlapík v souboji sám dostal do nevýhodného postavení," uvedla APK LH.

Ještě před oficiálním rozhodnutím odvolací komise se proti dvouzápasovému trestu pro Voženílka vyslovil prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik, který ho v rozhovoru pro iSport.cz označil za krajně nevhodné a extrémně necitlivé.

"Extraliga by se nad tím měla zamyslet, protože tohle poškozuje český hokej, rozděluje fanoušky a vytváří naprosto zbytečnou nenávist mezi nimi," uvedl Hadamczik. Voženílkův zákrok porovnal s faulem pardubického Richarda Pánika na Jindřicha Abdula, za který dostal hráč Dynama dvouminutový trest.

Trest pro Voženílka označil za "ublížení" Třinci. "Ze hry byl neadekvátně vyřazen nejlepší hráč mužstva. Je třeba zdůraznit, že Sparta je v tom nevinně, je to pouze věc nevhodného rozhodnutí disciplinární komise," řekl Hadamczik.

Voženílek byl v této sezoně potrestán podruhé, v únoru měl zastavenou činnost na jedno utkání za faul na kladenského Jakuba Klepiše. Odchovanec Pardubic byl v základní části se 49 body druhým nejproduktivnějším hráčem Třince. V play off Voženílek vstřelil v devíti zápasech dvě branky, přidal asistenci a dělí se o třetí místo v klubové produktivitě.