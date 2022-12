Sparta o svém vítězství rozhodla vynikající první polovinou zápasu. V 19. minutě otevřel skóre právě Řepík a přesně o půl minuty později navýšil Daniel Přibyl, který se v extralize naposledy představil už 21. října, a do sestavy se tedy vrátil ideálně. Ve druhé části pak sparťanské vedení ještě navýšil druhou brankou kapitán českého celku.

Nejkrásnější dárek. Před týmem smekám, říká kouč dvacítky po výhře nad Kanadou

„Ke konci druhé třetiny nás ale trochu začali přehrávat. Jezdilo jim to o trochu víc,“ vrátil se k utkání Řepík.

Kořenář: Do utkání jsme vlétli hned od začátku

Ještě ve druhé části totiž Kanada vývoj řádně zdramatizovala. Dvakrát se trefil Brett Connolly a rozdíl byl už jen jednogólový. Až do konce utkání už se ale skóre nezměnilo.

„Prvních sedm až osm minut třetiny jsme je nepustili do našeho obranného pásma a následně jsme dostali z první střely gól, poté se situace obrátila. Práce bylo následně dost,“ ohlédl se za utkáním i sparťanský brankář Josef Kořenář, kterého cenné vítězství nad favoritem potěšilo.

„Možná nás lehce podcenili, my jsme do utkání vlétli již od začátku a měli jsme jasně daný plán, náležitě jsme za to také byli odměněni vítězstvím,“ pochvalovala si gólmanská dvojka Sparty.

Historický večírek v Halifaxu! Dvacítka na úvod turnaje vyloupila domácí Kanadu

Pražané totiž do utkání vstupovali jako outsider, protože Kanada na Spengler Cup přivezla velmi silný tým. Vždyť dvougólový Connolly odehrál v NHL téměř šest stovek zápasů a získal Stanley Cup, jeho spoluhráč Cody Eakin sehrál přes 750 zápasů v nejlepší zámořské soutěži a k tomu je mistrem světa. Připočtěme k tomu Tylera Ennise, Davida Desharnaise nebo brankáře Michaela Hutchinsona a sparťanské vítězství nabývá nových rozměrů.

„Jsme samozřejmě rádi, že se to povedlo. Věděli jsme, že je tam spousta hráčů, kteří hráli v NHL a kteří hrají ve Švýcarsku v dobrých klubech. Říkali jsme si, že se musíme držet naší hry, kterou jsme hráli v poslední době v extralize. Výborně zahráli mladí kluci, kteří do toho skočili,“ chválil Řepík.

Sparta konkrétně vyslala do boje mladé obránce Martina Böhma a Tomáše Tomka, kteří proti věhlasným jménům rozhodně nepropadli.

Málem jsem dostal infarkt, ulevil si Plekanec po šílené koncovce v Litvínově

„Domluvili jsme si základní pokyny, co se týče rozehrávky, aby se s pukem na hokejce moc neotáčeli k vlastní brance a kotouče chodily z pásma ven. Myslím si, že to během utkání dobře plnili, pouze po dvou námi vstřelených gólech jsme lehce polevili a museli si říct, abychom se opět navrátili k tomu, co fungovalo, což se následně podařilo,“ prozradil Kořenář.

Spartu nyní na švýcarském tažení čeká souboj s domácím Davosem. S ním se Pražané utkají ve středu od 20:15.