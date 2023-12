Vychytal sis to, tak si tam zůstaň… Také ve finále dostal Milan Klouček přednost před kolegou Romanem Willem. A na křídle první řady se objevil po delší době David Cienciala.

Pokud se chtěl Davos spoléhat na to, že soupeři nepojedou od začátku nohy, tak se šeredně zmýlil. Pardubičtí se nenechali zatlačit a naopak usilovali o aktivní hru. První možnost skórovat měl Košťálek, který dostal nabídku od Zohorny. Střílel však z většího úhlu. Nejen ze zápisu domácí odpověděli pokusem Dahlbecka, kterou zastavil Kloučkův semafor. Na druhé straně se prodral k zakončení A. Musil po příhře Kauta, bekhendovou střelu mu Aeschlimann vyrazil. Stejně se (ne)vedlo i Stránskému proti pardubickému muži s maskou.

Ve 13. minutě Kousal přistrčil puk na modrou Bučkovi, který od modré nachytal Aeschliamanna na švestkách. Reputaci mu napravila trenérská výzva jeho týmu, který dostal echo o možném ofsajdu, který brance předcházel. Dvojice hlavních rozhodčích zkoumala situaci dlouho a nakonec odhalila centimetrové porušení pravidel. A poté Dynamo vstoupilo podruhé během patnácti hodin do téže řeky. Necelou minutu po zrušení gólu totiž inkasovalo. Stránský přikopl kotouč Haapalovi, host z Lausanne objevil Rasmussena, a ten propálil Kloučka.

Václav Varaďa, hlavní trenér HC Dynamo Pardubice:

„Je pár minut po konečném hvizdu finále, které pro nás nedopadlo. Takhle to někdy v hokeji je. Dokázali jsme znovu smazat dvoubrankovou ztrátu. Byli jsme blízko jít do třetí třetiny za vyrovnaného stavu. S tím, že kdo dál gól, tak vyhraje. Jenže jsme udělali hrubu chybu, která vrátila Davosu vedení a ztrátu už jsme nedohnali. Vůbec nám nepomohl neuznaný vedoucí gól a také dva nešťastné zásahy od bruslí. Respektive to hrálo velkou roli. Turnaj mi ale ukázal spoustu dobrého. Podle mého názoru jsme tady zanechali velmi dobrý dojem. Hráči hráli nadoraz. O vánočních svátcích není jednoduché takto k zápasům přistoupit. Věřím tedy, že jsme nezklamali naše fanoušky a udělali dobré jméno pardubickému hokeji i v zahraničí. Nerad bych vyzvihoval jednotlivce. Náš tým ale je schopný změřit síly se všemi týmy v Evropě. Věřím, že zkušenosti tady nabyté si přeneseme do extraligy. Do té části sezony, kdy se bude lámat chléb.“