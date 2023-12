Stojí před nimi obrovská výzva. Pardubičtí hokejisté se potřetí v historii zúčastní Spenglerova poháru. Dosud přitom na turnaji se stoletou tradicí zaznamenali dvě vítězství - shodou okolností v utkání se švýcarským Davosem. S týmem ze stejné země se přitom tentokrát střetnou hned v úvodním zápasu, půjde ale o obhájce prvenství. Klub Ambri-Piotta…

Za nejstarší pravidelně se konající hokejový turnaj na světě mohou v Davosu děkovat Carlu Spenglerovi, který chtěl ve dvacátých letech minulého století v Evropě propagovat německy mluvící hokejové týmy. K nim se pak přidávaly i týmy z jiných zemí. Nehrálo se pouze pětkrát, a to kvůli druhé světové válce, nedostatku finančních prostředků a koronavirové pandemii. Letos se tak uskuteční 95. ročník slavného turnaje.

Pozvánka do lukrativního horského letoviska jménem je velice prestižním oceněním. Pardubický hokej byl mezi vyvolené vybrán potřetí, a to po šestnácti letech od své poslední účasti. Premiéru si odbyla tehdejší Tesla v roce 1987. „Je to pro nás odměna a ocenění výsledků v sezóně. Vážím si toho, že právě Dynamo Pardubice bude reprezentovat český hokej na prestižním Spengler Cupu,“ řekl na konci dubna k účasti na turnaji majitel klubu Petr Dědek.

Turnaj začne v úterý 26. prosince, vítěz bude korunován v neděli 31. prosince. Představí se na něm celkem šest týmů, přičemž k navýšení počtu účastníků z původních pěti došlo v roce 2010. Na turnaji nemůže kromě klubu Ambri-Piotta chybět ani Kanada, poprvé se jej zúčastní švédská Frölunda. Druhým pardubickým soupeřem ve skupině pak bude KalPa Kuopio z Finska.

Týmy budou rozděleny do dvou skupin po třech. Vítěz skupiny, v níž hraje každý s každým, si zajistí přímý postup do semifinále, celky na druhých a třetích místech si to rozdají o další dvě postupová místa.

Do třetice všeho dobrého?

Pardubičtí hokejisté mohou letos dostát přísloví: „Do třetice všeho dobrého.“ Při minulých dvou účastech se totoý moc nevytáhli. V roce 1987 jako úřadující mistr Československa skončila Tesla pátá. Do turnaje vstoupila zápasem s výběrem Kanady. Dvakrát vedla, ale nakonec padla 2:3.

Ve druhém zápase nestačila na švédský Faerjestad (1:3). Poté nezvládla penaltovou loterii s Křídly sovětů (2:3).

První výhru přinesl až závěrečný souboj s domácím Davosem. Po trochu bláznivém duelu udolala tým pořadatele 6:5 po nájezdech. Malou náplastí však bylo zvolení brankáře Dominika Haška do All Stars turnaje.

Historie se zopakovala v roce 2007. Nejdříve v tom, že Pardubice zahajovaly s Kanadou a znovu prohrály o jediný gól. Tentokrát až na penalty (3:4). Také v tomto ročníku narazil pardubický celek na tým z Ruska. Ufa ho však smetla výsledkem 5:0. Potom se rehabilitoval vítězstvím 3:1 nad Davosem.

Druhou pouť slavnou soutěží zakončil nezdarem s Mannheimem (3:4). Znamenalo to čtvrté místo.

Pardubičtí hokejisté už jednou v rovce 2023 ve Švýcarsku přistáli. Před utkáním Ligy mistrů v ŽeněvěZdroj: HC Dynamo Pardubice

Jediným pamětníkem tehdejší pardubické účasti na nejslavnějším hokejovém turnaji v Evropě je ze současného týmu útočník Tomáš Zohorna.

Spojitost se Spengler Cupem mají ale i další současní hráči Dynama. Útočník Robert Kousal se v dresu domácího Davosu turnaje zúčastnil v letech 2016 a 2017. Dvakrát si s třineckými Oceláři na turnaji zahrál rovněž obránce David Musil, v roce 2019 z toho bylo po prohře ve finále stříbro.

V roce 2018 hrál v Třinci po jeho boku také útočník David Cienciala.

Velkou stopu na Spengler Cupu zanechal také Petr Sýkora. Legenda pardubického hokeje se díky úspěšnému angažmá stala ikonou Davosu. Obávaný střelec získal se švýcarským klubem dva mistrovské tituly a v roce 2011 vyhrál i Sprengler Cup.

Obránce Hájek: Chceme vyhrát

Pardubičtí hokejisté si tedy vánoční svátky moc neužijí. Z hlediště kultovního stánku jim ale mohou fandit jejich partnerky, které do Davosu odletěly s nimi.

„Mimochodem v zámoří se tento turnaj hodně řeší. Každým rokem hraje v Davosu výběr Kanady. Co vím, tak na něj koukají mladí kluci. Pozorují své vzory, kteří hrávali NHL,“ říká pardubický obránce Libor Hájek.

Také letošní konkurence je silná, což ale Dynamu vrásky na čele nedělá. Naopak do Švýcarska odcestovalo s vědomím, že v Lize mistrů vyřadilo kvalitnější tým než Kuopio. A v základní části například zvítězilo ve Skelleftea. Takže co v Davosu? „To je jednoduchá odpověď. Chceme celý turnaj vyhrát. A také předvést svůj nejlepší hokej,“ podotýká Hájek.

Pokud by Dynamo svého vánočnímu předsevzetí dostálo, stalo by se prvním ryze českým vítězem. Československý zástupce ale získal Spengler Cup šestnáctkrát. Naposledy to byla Dukla Jihlava.