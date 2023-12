Zázračný obrat. Pardubičtí hokejisté si zahrají o pohár na Spengler Cupu. Choutky na finále jim nezatrhl ani tým Kanady. Respektive výběr kanadských hráčů ze švýcarské ligy doplněný o jednoho univerzitního hokejistu. Borci s bohatými zkušenostmi z NHL dostali okusit vlastní medicínu. Inkasovali totiž dvakrát při hře bez brankáře a v ní jsou přeci mistři. To nebylo vše, Dynamo jim totiž přichystalo náhlou smrt ještě v základní hrací době.

Pardubičtí hokejisté senzačně otočili semifinále s Kanadou. | Foto: HC Dynamo Pardubice

Překvapení turnaje. Pardubičtí trenéři nechali pod dekou Romana Willa a k utkání nominovali Milana Kloučka hrdinu zápasu s Kuopiem. Navíc do první lajny nasadili Michala Pochobradského.

V prvních pěti minutách nevěděli pardubičtí hráči, kde jim hlava stojí. Kanadský tým jim rychlým vířením na ledě prakticky nepůjčil puk. Klouček se měl mezi třemi tyčemi co ohánět. Ve třetí minutě chytil, a tím se chytil, střelu Jolyho. Až po více než šesti minutách se dostali poprvé kloudně před bránu soupeře také Češi. Na Della najížděl ze strany Hyka, ale nezamířil přesně. Tlak javorových listů podpořil Sedlák, který podrazil Anga. Podle zápisu domácí oslabení přežili bez vážnější nehody. Vzápětí zhatil Klouček příležitost volného Granta, kterého vyzval k teči DiDomenico.

Hrát s Jágrem? O tom budu jednou vyprávět dětem, culí se Jaromír Pytlík

Na druhé straně po Košťálkově střele, našel kotouč Kousal, ale v krkolomné pozici hod do sítě nedošťouchal. Druhým vyloučením v utkání byl znovu hráč Dynama, když Čerešňák nabral na vidle Rizza. V početní výhodě Klouček vytáhl zákrok proti ostré ráně DiDomenica. A pasivnější Pardubice málem udeřily. Radil si vyjel od mantinelu, ale s Dellem nezatřásl. V první třetině nade všemi čněl pardubický strážce svatyně, který za svá záda nepustil ani jednu z dvanácti střel na svoji „kasu“.

„Furt se musíme ohlížet, kde jsou jejich útočníci. Musíme být neustále důrazní před naší bránou. Hlídat si je pod hůl, ať nemají šanci nic tečovat,“ zdůrazňoval po prvním dějství pardubický obránce Lukáš Radil.

Václav Varaďa, hlavní trenér Pardubic: "Samozřejmě jsme nesmírně rádi za konečný výsledek. Musím říct, že tým Kanady ukázal velkou kvalitu. V podstatě po celé utkání kontroloval hru. Moc nás nepouštěl do situací, ze kterých jsme mohli vstřelit gól. I když jsme ve druhé třetině srovali hru a dali na 1:1, tak pořád byl opticky soupeř malinko lepší. Mrzel nás neuznaný gól na 2:1, který by dodal mužstvu ještě větší vzpruhu. Nezlomila nás ani branka v poslední vteřině druhé třetině. Přestože jsme prohrávali dvoubrankovým rozdílem, neustále jsme kluky nabádali, aby si si šli za vítězstvím. Nakonec jsme byli za píli i víru odměněni. Ano, štěstí k hokeji potřebujete. To nezmění nic na tom, že se jedná o velmi cenné vítězství proti takovému týmu, jaký tady Kanada měla. Velice si toho vážíme. Chtěli jsme dokázat, že do finále patříme. To se podařilo."

Jeho slova, ale spoluhráči nevzali vážně. Po dvaceti čtyřech vteřinách druhé třetiny DiDomenico narýsoval přihrávku před bránu na Hazena, který úplně osamocen propálil Kloučkovy betony. Nečekaný úder pardubický celek probral. Košťálek si všiml v tandemu Radila, který bombou od mantinelu vymetl šibenici Dellovy klece. Vyrovnávací branka je jedna věc a ta druhá, že měla pro Pardubice psychologický moment. Ideální příležitost dostat se do plusu se jim naskytla, když Kanada hrála chvíli ne v šesti ale dokonce sedmi lidech. Jenže přesilovky Dynamu v Davosu nejdou. Obráncům ujel Ang, ale Klouček se mu roztáhl jak široký tak dlouhý a puk u tyče zastavil. Do sólo se dostal také Sedlák, ale dojíždějící bek ho stačil při zakončení mírně rozhodit.

V čase 37:16 vyletěly ruce nad hlavu pardubických hokejistů podruhé. Předčasně. Bučko sice propálil Della, ale video po trenérské výzvě kanadského výběru odhalilo, že Mandát gólmana v brankovišti nedovoleně rozhodil. Co bylo horší, reprezentant České republiky neudržel nerozhodný stav. V poslední minutě prostřední části byl poslal na trestnou lavici Zohorna. Grant vteřinu a půl před klaksonem dotlačil do sítě Kloučkem vyraženou střelu, kterou vypálil od modré Quenneville.

„Ve druhé třetině jsme měli více ze hry. Vytvořili jsme si více šancí. Neuznali nám gól. Je to hrozná škoda, že jsme v samotném závěru inkasovali. Doufejme, že to otočíme. Nesmíme se ale zbláznit hned od úvodu, aby nám nejezdili do otevřené obrany,“ nabádal střelec vyrovnávací branky Lukáš Radil.

Kanada nabídla Dynamu hned zkraje závěrečné periody přesilovku, ale domácí se nepoučili z té předchozí. Grant na obranné modré sáhl do kličky Čerešňákovy a samostatný unik vyřešil strčením puku mezi nohy gólmana. Vzápětí byl opět vyloučen Zohorna, naštěstí pro svůj tým se tentokrát vrátil z lavice hanby až po dvou minutách. Kanada si hlídala dvoubrankový náskok, který mohl zvýšit Ang. Znovu se prosmýkl až před Kloučka, který ho znovu rozesmutnil.

Čeští hokejoví mladíci trápili USA. Nakonec padli v samostatných nájezdech

Vykřesat plamínek naděje mohla obranná dvojice Dvořák – Čerešňák. Prvně jmenovaný vypálil od modré, ale odraženou ránu jeho kolegy Dell rychlým přesunem lapil. Potom se borci narození v zámoří provinili zdržováním hry a lavička Dynama sáhla už pět minut před koncem ke hře bez brankáře. Risk se vyplatil, když Radil další pumelicí znovu vymetl vingl. Dvě minuty před koncem si vzalo trenér Varaďa oddychový čas. Po něm opět posadil Kloučka a narýsoval akci. Kaut se ukázal jako pilný žák a přesnou střelou vyrovnal. To ale nebylo všechno.

Opařená Kanada nechala projet a vystřelit Zohornu, jeho pokus tečoval do sítě Paulovič. V čase 59:21. A gólmana musela odvolat i střídačka soupeře. Bez vyrovnání. Dynamo předvedlo obrat snů, který snad nepamatuje historie Spenglerova poháru. A kanadský manažer Joe Thornton jen obracel oči v sloup…

Finále s pořádajícím Davosem vypukne přesně v poledne na Silvestra.