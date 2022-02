Doba, kdy se český hokej ohříval na výsluní se zlatými medailemi kolem krku, zůstane navždy vzpomínána jako ta nejkrásnější v celé historii. To bez debat. Jenže opíjet se tímto trvanlivým nápojem navěky věků se zkrátka nedá.

Výkony české reprezentace? Všichni jdou dopředu, my stojíme, říká Zaťovič

Úspěšná éra chlapců ze sedmdesátek se pomalu blížila ke svému konci, pomyslný poslední zlatý večírek této party se odehrál na světovém šampionátu ve Vídni před sedmnácti lety. A poté nastal čas představit světovému hokeji další blyštivé drahokamy z do té dob špičkové domácí továrny.

Jenže ono se tak úplně nestalo. Na svazu se neustále zpívaly písně z Nagana s refrénem o zlatém hattricku, u konkurence se naopak hlasitě třísklo do stolu a došlo k radikálním změnám. Něco jako kdybyste provedli reformu hokejového zákona.

Ta ve své podstatě zněla naprosto jednoduše. Návrat k medailovým radostem povede jen od těch nejútlejších let. Jestliže chceme vybudovat silnou hokejovou školu, musíme veškeré snažení investovat do mladých nadějí. Už tam se totiž v hlavě rodí první kroky v cestě za úspěchem.

Ve Finsku stejně jako u nás doznívala kolem roku 2006 úspěšná éra velkých jmen se zkušenostmi za zámořské NHL, avšak ten největší rozdíl byl v tom, že tamější skandinávská továrna svou výrobu nepozastavila. Ba naopak ještě zrychlila.

Finové vybudovali obrovskou síť tréninkových center, investovali nemalý obnos do výuky hokejových odborníků a dennodenně pracovali na tom, aby se domácí naděje s přilbou na hlavě zlepšovali již od těch nejmladších kategorií.

Pro někoho sázka na risk, pro ně však naprosto špičkový plán s jistotou toho, že se kýžené ovoce po čase přeci jen dostaví. Významná část peněz tak začala putovat přímo do mládeže, zisky z mezinárodních turnajů rovněž směřovaly v celé své výši na rozvoj finských hokejistů.

„Finská asociace za peníze ze zisku z MS v letech 2012 a 2013 najala a vychovala 25 trenérů dovedností. Tito trenéři byli přiděleni do různých klubů, kde dohlíželi na poctivou výchovu mladých hokejistů,“ prozradil už dříve finský mládežnický kouč Kim Wikström.

Pod jednotlivými finskými kluby vznikly také takzvané regionální deštníkové kluby, z nichž v určitém věku mladých hokejistů chodily kvalitní hráči do těch nejlepších klubů v daném regionu. Tím se mezi talentovanými Finy stále zvětšovala konkurence a trenéři tak měli možnost vybírat z toho opravdu nejlepšího, co bylo zrovna k mání.

O něčem takovém nepadlo v horkých křeslech českého hokejového svazu ani slůvko. Tady se veškerá výchova mládeže zanedbávala, ve Finsku se v zátiší budovala základna, která v dnešních dnech začíná ukazovat svou pravou tvář.

Stačí si jenom shrnout úspěchy mládežnických výběrů z poslední dekády. Finský výběr do osmnácti let: 5 medailí ze světových šampionátů, juniorská reprezentace: čtyři cenné kovy. Mužský výběr zase dvakrát dobyl Bratislavu a rovněž loni bral na MS úctyhodné stříbro. A dominance v Pekingu tuto dlouhotrvající hegemonii jenom podtrhla.

Finland wins the country's first gold medal in hockey! ??? pic.twitter.com/tXW5VoNxzI