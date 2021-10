A svou formu z juniorských zámořských soutěží si přenesl také do nejslavnější hokejové ligy světa. Už ve dvaceti letech zapadl do prvního týmu a pomalu se začal zabydlovat v kabině vedle hvězd jako Patrick Kane nebo Jonathan Toews.

Psala se sezona s koncovým čtyřčíslím 10/11 a Chicago odstartovalo zběsilou jízdu za Stanleyovým pohárem. Kdy jindy než teď? Tým byl neuvěřitelně silný, navíc od počátku ročníku obýval vrchol zámořské tabulky.

A rovněž pro mladého Beache to měla být průlomová sezona. Avšak místo zázračných výkonů na ledě přišlo něco, co se dá slovy jen velmi těžko popsat. Hrozně moc toužil po tom šlapat tehdejším hvězdičkám NHL na paty, ale zkrátka nemohl.

Čelil totiž nechutnému obtěžování ze strany videokouče Brada Adriche, který Beachovi údajně posílal zprávy s nevhodným obsahem, později před ním začal masturbovat a vše vyvrcholilo vyhrožováním a neustálým psychickým nátlakem.

„Pozval mě k sobě domů. Všechno probíhalo v pořádku, jenže pak začal pouštět v televizi pornografické filmy a odstartovalo nechutné sexuální obtěžování,“ vzpomínal zklamaný Beach.

Kanadský talent prožíval krušné časy. Místo boje o sestavu se mu z důležité sezony stal boj o holý život. „Bylo mi příšerně. Ostatní kluci kolem mě se radovali ze života, já z něj měl rázem úplné peklo,“ prohlásil ve své zpovědi.

Beach odmítal mlčet a ihned utíkal sdělit své příšerné zážitky na vedení Blackhawks. Jenže jejich reakce dodnes bere dech. Rozhodli se totiž situaci vůbec neřešit a výhradně se soustředit na blížící se boje o Stanley Cup.

„Vůbec ho to (videokouče) nepoznamenalo. Choval se, jako by se nic nestalo. Když jsem ho viděl, jak zvedá pohár nad hlavu a slaví s ostatními, připadal jsem si jak neviditelný. Vrchol byl, když mi klubový mentální kouč řekl, že jsem se do té situace dostal vlastní vinou a můžu si za to sám,“ vzpomínal se slzami v očích.

Hříšník sexuálního obtěžování Brad Adrich.Zdroj: Chicago BlackhawksInformace se začala šířit rychlostí světla. Věděli o tom úplně všichni. I samotný trenér Quenneville. „Moc dobře věděl, co se děje. Prý řekl, že snaha vyhrát Stanley Cup je důležitější než sexuální obtěžování. Nemohu tomu dodnes uvěřit,“ líčil zklamaně.

Nezakročil však vůbec nikdo. Vedení jej přehlíželo, zástupci hráčské asociace lhali, že situaci prošetří a vlastní spoluhráči se mu vysmívali do obličeje s homofobními urážkami. Sami to však popírají.

„Ten člověk mi ukradl moje sny a zkazil celou hokejovou kariéru,“ povzdechl si hokejista.

A nebylo poprvé ani naposledy, co se Aldrich vyprofiloval jako nechutný sexuální predátor. Po konci u Chicaga zaujal pozici na univerzitě v Michiganu, kde si v roce 2013 vyčíhl další oběť. Tentokrát to odnesl teprve šestnáctiletý atlet.

Avšak po jedenácti letech pouhého mlčení se Beach konečně rozhodl vyjít s pravdou ven. Chtělo to pořádnou porci odvahy, ale kanadský hokejista dobře věděl, proč do toho jde.

„Nemohl jsem to v sobě dusit věčně. Chci se nyní postarat o to, aby se něco podobného už nikomu nestalo. Chci zkrátka pomáhat a přispět k vytvoření systému, který udělá ze světa sportu bezpečnější místo pro všechny,“ prohlásil tehdejší útočník Chicaga.

A ihned poté, co aféra vyplavala na povrch, se strhla napříč celou NHL doslova vlna tsunami. Kritika se valila na všechny strany, celý hokejový svět však nyní velebí jasného hrdinu: Kylea Beache.

I’m gonna start with saying thank you to Kyle Beach. What he has done is courage on the highest level. We all need to be better in supporting each other. I had a really emotional talk with kyle today. I can’t say how much I appreciate you for what you have done last few days. ?