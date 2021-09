„Abych pravdu řekl, přečetl jsem si jen titulek v novinách, zatím nic více,“ řekl Alois Hadamczik Deníku ve středu v poledne.

„S Tomášem Králem jsem vycházel dobře. Je to vzdělaný člověk. Přijde mi teď vytahovat třicet let starou věc jako absurdní,“ zdůraznil Hadamczik.

„Stačí se podívat na naši vrcholnou politiku, kde to v tomto směru není také čisté. Nejsem soudce, abych z tohoto hlediska Krále hodnotil. Nicméně tahle událost vrhá špatné světlo na náš hokej,“ pokračoval bývalý trenér národního týmu.

Pořádně ho štve především stav, v jakém se momentálně český hokej nachází. Aktuální situaci v něm dává za vinu právě Královi.

„Český hokej byl výstavní skříni našeho sportu. Bohužel v posledních letech upadá, ztrácí kredit. A to jde za Tomášem Králem,“ podotkl devětašedesátiletý hokejový odborník, který jako poslední přivezl cenné kovy jak z mistrovství světa juniorů, dospělých, tak z olympiády.

„Na svazu zaměstnával trenéry, své kamarády, a to je špatně. Upozorňoval jsem na to už před čtrnácti lety,“ připomněl Hadamczik.

„Jsou to všechno lidi, kteří byli vyhozeni v klubech. Ano, nemusíte mít výsledky tři roky, ale ne tak dlouhou dobu, jak je tomu u nás. Plive se tady na rodiče, na kluby, a to je špatně. Tohle všechno jde za ním,“ dodal Hadamczik.

„Když to shrnu, hokej se pod Králem dělá v Česku špatně. Očekával jsem, že poté, co nebyly výsledky, udělá čistku. To se však nestalo,“ uzavřel Alois Hadamczik zklamaně.