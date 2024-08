U oděvů tuzemských hokejových týmů bývá často zvykem přehršel barev kvůli křiklavým reklamám jednotlivých partnerů, čímž pak zejména vrchní trikoty působí dojmem dětských omalovánek. Sparťané se však vydali přesně opačným směrem a povedlo se jim přesvědčit sponzory, aby jejich loga barevně ladila. „Naši kluboví partneři i partneři celé extraligy udělali vstřícné kroky, které v konečném důsledku umožnily vznik moderních, designově čistých dresů,“ objasnil na klubovém webu člen správní rady Sparty Jakub Dlouhý.

Vypadá to, že se Pražanům tato strategie vyplatila, protože prvotní ohlasy jsou ze všech stran vesměs velmi pozitivní. Podobný názor sdílí novinář Patrik Czepiec, jenž se k výsledné podobě vyjádřil na sociální síti X. „Pojďme diskutovat. Za mě nejhezčí dres extraligy, který právě dropla Sparta,“ napsal včera. Pod příspěvek přidal i fotku s proklamativní otázkou – „Nejhezčí dres v historii české ligy?“.

Dresy se však dočkaly pozitivní odezvy také v řadách fanoušků. „Docela defenzivní banger, nebo jak to mladí píší. Hlavně super od Fortuny, že nechala zapadnout do dresu své jméno a mimo ligové sponzory, tak tam nic nebije do očí. Za mě velmi defenzivní a 10/10!“ Rozplýval se na stejné platformě jeden z diskutujících.

„Tohle přesně mě přemluvilo, koupit si nový dres. Čistý, nerušivý, hlavní téma dresu je Sparta,“ dodal profil pod názvem Roman Pytlíček. I evidentní příznivce konkurence Michal Hrnčíř se vyjádřil pochvalně. „Rivalita stranou, tohle je pecka. Hlavně teda za mě červená (rudá – pozn. red.) varianta.“

Podívejte se na nové dresy:

| Video: Youtube

Rudá, nebo bílá? Diskuze se stočila také k dilematu, zda je hezčí domácí, či hostující sada. Početnému zástupu nadšenců se líbí obě varianty, mezi které se řadí třeba Radek Holub. „Jsou super a jelikož se nemůžu rozhodnout, budu si muset objednat oba,“ napsal na Facebooku. Další tábor fanoušků se spíše přiklání k rudé barvě, jež je se sparťanským celkem neodmyslitelně spjatá. „Oba jsou nádherný, ale Sparta je rudá, takže rudá,“ podotkla jedna z fanynek.

Narážky na starší dresy

Negativní komentáře se nacházely v naprosté menšině. „Tak tohle se za mě moc nepovedlo,“ reagoval profil Jiří Geiger na platformě X. „Nelíbí se mi ty rukávy, když už mají být barevně odlišné, tak i s rameny,“ uzavřel.

Někteří z diskutujících si pak rýpli do starších oděvů pražského klubu. „Pecka, snad nejhezčí za posledních deset let, hlavně že zmizela ta Billa,“ připomněl na Facebooku Lukáš Lukajda v narážce na éru, kdy hokejisté v rudém hráli s nepřehlédnutelným logem tamního sponzora.

Loňská sada se podobným designem nevyznačovala, přesto ve srovnání se zbrusu novým nástupcem působí méně elegantněji, a i tento faktor pak logicky může hrát roli v celkovém počtu prodaných dresů. „Bylo to přibližně pět tisíc kusů,“ prozradil Deníku tiskový mluvčí HC Sparta Praha Marek Táborský. Dočká se domovský celek pražské O2 areny letos ještě lepších čísel? Odpověď je zatím ve hvězdách, ale v případě pozitivního scénáře by se takový vývoj nabízel.

Odtajněnou novinku mohli fanoušci prvně spatřit poslední srpnové úterý na akci v Holešovické tržnici, kde se ukázali sparťanští mistři světa Michal Kempný s Jakubem Krejčíkem. Ve vychvalovaných dresech se hráči poprvé naostro představí ve středu 18. září v extraligovém utkání proti Třinci.