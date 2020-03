Mnohé hokejové soutěže kvůli koronaviru nedohrály letošní sezónu a byly předčasně ukončeny. To samé se týkalo i Norska.

Poslední utkání, které hokejisté Valerengy stihli odehrát, bylo to na ledě celku Grüner, kde tým z norské metropole prohrál 1:5. Na pěti zápasech tím skončila jejich vítězná šňůra, ale to bylo zřejmě to poslední, co by všechny v klubu mrzelo.

Minulou středu totiž místní hokejová federace ukončila všechny soutěže. Což ale donutilo vedení klubu k nelítostným krokům. „Klub se bohužel musel uchýlit k drastickým opatřením v obtížné situaci a propustit všechny hráče a zaměstnance. Kvůli koronaviru, který postihl mnoho z nás, bylo zrušeno letošní play off a klub tak přišel o příjmy,“ píše se v prohlášení Valerengy.

„Přestože jsme nyní v těžkém období, těšíme se, že společně vytvoříme další inspirativní okamžiky v příští sezóně,“ stojí na klubovém webu.

Poté, co klub špatnou zprávu zveřejnil na sociálních sítích, ozvali se okamžitě fanoušci, kteří si chtěli koupit vstupenky na zrušené zápasy ve vyřazovacích bojích, aby klubu finančně pomohli. Jak to ale s klubem, který se brzy chystá vrátit do zrekonstruované hokejové arény.