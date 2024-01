Bronzoví junioři na nedávno skončeném MS znovu připomněli, jak moc Češi milují hokej. Vedle fotbalu je právě drsná hra tvrdých mužů a odvážných žen na ledové ploše tuzemským národním sportem. Ze skromných začátků na zamrzlých rybnících vznikl miliardový byznys a vášeň pro miliony fanoušků a hráčů po celém světě. Připomeňte si v dalším dílem zimního seriálu Deníku slavné okamžiky historie a přečtěte si, co (a kolik) dnes obnáší výchova malého hokejisty.

Hokejisté 9. třídy ze Zlína v utkání proti Vítkovicím, na který přišlo 2500 diváků. | Foto: Deník/Martin Břenek

Pohled do historie: Dámy ve zmatku prchaly

Jako celá řada dalších sportů, i hokej má kořeny v dávných dobách. Existovala celá řada her s holemi a míčkem, jako třeba bandy, pólo, hurling a mnohé další. Během 17. a 18. století se objevují první písemné či obrazové záznamy o provozování těchto disciplín na bruslích na zamrzlých řekách či jezerech, včetně Temže v Londýně.

Historie, zajímavosti, rady a tipy. To všechno najdete v pěti dílech speciálního zimního seriálu Deníku. 1. BRUSLENÍ 2. SJEZDOVÁNÍ 3. BĚŽKOVÁNÍ 4. HOKEJ 5. SNOWBOARDING

(vydání 15. ledna)

Přistěhovalci z Velké Británie a Nizozemska pak přenesli své oblíbené hry do tuhých zim v Severní Americe. Bez vlivu nebyly ani mužné hry domorodých Indiánů, z nichž vznikl například lakros.

Za rodiště „klasického“ ledního hokeje je považován kanadský Montreal: v březnu 1875 se tam uskutečnil první zápas na krytém kluzišti. Týmy měly po devíti hráčích, branky byly o dost větší než dnes a „puk“ byl ze dřeva. Od začátku šlo o drsnou kratochvíli. „Hlavy i holeně docházely k úhoně, lavice skončila v třískách, dámy v hledišti ve zmatku prchaly,“ psal o nové hře dobový tisk.

Brzy následovaly první soupisy pravidel, a také různé organizace, pořádající mistrovské zápasy. Panoval v tom trochu zmatek, a tak v roce 1882 věnoval lord Stanley (generální guvernér Kanady) stříbrný pohár pro nejlepší amatérský tým v zemi.

KVÍZ: Češi, kteří si sáhli na bájný Stanley Cup. Co víte o šampionech NHL?

O mýty opředený Stanley Cup se hraje dodnes, byť kontrolu nad trofejí si už začátkem 20. století vydobyly organizace profesionálních klubů. Byla jich celá řada, jako nejtrvalejší se však ukázala NHL, založená v roce 1917 a brzy expandující do USA.

Dnes je Stanley Cup pevně spojen právě s touto slavnou ligou. Ovšem když se v nedávné minulosti několikrát stalo, že se NHL nehrála kvůli výluce, v Kanadě se znovu rozhořela debata, zda by se dědictví lorda Stanleyho nemělo vrátit (alespoň dočasně) do rukou amatérských hokejistů.

Když přišla obleva, nebylo kde hrát

A co Česko? Bandy hokej s míčkem se zde hrával už na sklonku 19. století, brzy však získala převahu kanadská varianta s pukem. Hokejový svaz byl v tuzemsku založen už v roce 1908 a brzy začali tuzemští borci vozit medaile z evropských a pak i světových šampionátů. Co do popularity mezi fanoušky se hokej za první republiky zařadil hned za fotbal, což platí dodnes.

Zahajovací utkání na stadionu Štvanice v roce 1932.Zdroj: CEPS (not existing photo studio), author of the photo anonymous, Public domain, prostřednictvím Wiki

První tři ročníky jakési „pra-ligy“ se konaly ještě za Rakouska-Uherska a všechny vyhrála Slavia Praha. Československá liga vznikla v roce 1936 a tehdejším suverénem byl hvězdami nabitý tým LTC Praha. Potíže nastávaly, když přišla obleva a ledy tály – nemohlo se hrát.

Jediný zimní stadion v Československu s umělou ledovou plochou stál od roku 1932 na pražské Štvanici. Památné místo českého hokeje, kde domácí reprezentace v roce 1947 slavila historicky první zlato z MS, bylo pro havarijní stav zbořeno před třinácti lety.

Československé a české medaile

Tuzemská reprezentace patří dlouhodobě k nejúspěšnějším hokejovým velmocem. Československý tým získal medaili (bronzovou) hned na prvním MS, které se hrálo v roce 1920 v rámci letní olympiády v Antverpách. První velké zlato přišlo na pražském MS v roce 1947. Následovala řada památných turnajů, z nichž do národní mytologie vstoupila především olympiáda v Naganu v roce 1998, kde Češi ovládli klání, jehož se poprvé účastnili hvězdní profesionálové z NHL.

Československo Olympijské hry: 0x zlato, 4x stříbro, 4x bronz Mistrovství světa: 6x zlato, 12x stříbro, 16x bronz Česko Olympijské hry: 1x zlato, 0x stříbro, 1x bronz Mistrovství světa: 6x zlato, 1x stříbro, 6x bronz

Osobnosti, které psaly dějiny

Josef Maleček: První titán českého hokeje zářil ve 20. a 30. letech. Tahoun LTC Praha nastřílel na klubové úrovni přes 1000 gólů a o jeho kvalitách svědčí i to, že v roce 1931 ho lanařili z New York Rangers, zda by nezkusil NHL. To bylo v těch časech zcela nevídané. S národním týmem získal dva bronzy na MS, čtyřikrát byl mistrem Evropy. Po únoru 1948 emigroval, zemřel v roce 1982 v USA.

Vybrali jsme nejzajímavější filmy o hokeji. Který z naší desítky vyberete vy?

Vladimír Zábrodský: Muž s přezdívkou „Šéf“ byl klíčovou postavou zlaté generace, která získala v letech 1947 a 1949 tituly mistrů světa. Vynikající bruslař, střelec i tvůrce hry toho nejvíc odehrál za LTC a Spartu, v reprezentaci působil i jako hrající trenér. Jako jeden z mála hráčů národního týmu nebyl souzen ve smutně proslulém komunistickém procesu s hokejovými reprezentanta. V 60. letech emigroval do Švédska, zemřel před třemi lety ve věku 97 let.

Karel Gut: Elegantní obránce s průkopnickým ofenzivním stylem byl dlouhá léta kapitánem národního týmu, který později převzal i jako trenér. V této roli byl u zlatých medailí z MS 1976 a 1977, stejně jako u mnoha dalších úspěchů v 70. letech. Po sametové revoluci působil deset let jako šéf hokejového svazu, věnoval se rovněž publikování knih o historii svého milovaného sportu. Odvrácenou stranou jeho nesporných zásluh byl blízký vztah k mocenským složkám komunistického režimu. Zemřel v roce 2014.

StB na mě donášeli reprezentační trenéři, šokuje Václav Nedomanský ve své knize

Jaroslav Holík: Rázovitý útočník, který nikdy nešel pro ránu daleko a do historie vstoupil jako muž s železnou fyzičkou a nezkrotnou povahou. Právě on – s přelepenou hvězdou na státním znaku – patří k symbolům slavných zápasů se Sovětským svazem na MS v roce 1969. Je legendou Dukly Jihlava, se kterou získal jako hráč a trenér jedenáct titulů, s reprezentací se stal mistrem světa. Později získal dvě zlata jako trenér národního týmu do dvaceti let. Zemřel v roce 2015.

Ivan Hlinka: Jedna z nejvýraznějších osobností velké hráčské generace, v 70. letech byl u tří titulů mistrů světa. Po třicítce odešel (jako jeden z prvních Čechů) legálně do NHL. Neméně úspěšný byl jako trenér – právě on sestavil a vedl mužstvo, které v Naganu vyválčilo olympijské zlato. Zkusil si i o roli hlavního kouče v NHL, mezi Evropany byl v tomhle směru průkopníkem. V roce 2004 zemřel při tragické autonehodě.

Nagano 1998: Hlášky i exkluzivní snímky z návratu hokejových hrdinů

Dominik Hašek: Jeden z nejlepších brankářů hokejové historie si nejprve vydobyl uznání a slávu v Evropě, načež po roce 1990 odešel do NHL. Jeho unikátní styl změnil pohled na chování gólmanů. Ve velkém sbíral osobní i týmové trofeje, úspěchy slavil i v reprezentaci – bez Haška by Česko olympiádu v Naganu nevyhrálo. Po ukončení kariéry se nepříliš úspěšně pokoušel podnikat, rád se vyjadřuje k politice.

Jaromír Jágr: Druhý nejproduktivnější hokejista v historii NHL, před ním je už jen legendární Wayne Gretzky. Do paměti fanoušků po celém světě se zapsal nejen svými nesčetnými góly, asistencemi a kličkami, ale také mimořádnou sportovní dlouhověkostí. I po padesátce stále pomáhá svému Kladnu v extralize, jeho tréninková píle a odhodlání jsou příkladem pro několik generací hokejistů.

Mladý hokejista vyjde ročně jako dovolená u moře

Ačkoliv je lední hokej v Česku druhým nejpopulárnějším kolektivním sportem, z ekonomického pohledu není úplně pro každého. Kromě lásky, zapálení a téměř každodenního tréninku jsou v neposlední řadě zapotřebí nemalé finance. A ty rostou s věkem dítěte. Do výdajů je třeba započítat nejen hokejovou výstroj, jež se v začátcích dá pořídit bazarová, v některých klubech i zapůjčit, ale do hry vstupují i nemalé členské příspěvky.

Orientační ceny nutného vybavení (v Kč): Hokejka: 800 až 10 000 Helma: 1500 až 11 000 Brusle: 1500 až 20 000 Set chráničů pro dítě: 3500 až 5500

Na úvod mládežnické kariéry se v menších klubech pohybují v řádu tisíců až do deseti tisíc korun ročně, ve velkých, extraligových klubech ale běžně zaplatíte i dvojnásob.

„Ve větších klubech je ovšem k dispozici více kvalifikovaných trenérů,“ upřesňují a vysvětlují vyšší taxu zástupci těchto „velkoklubů“. „Pro talentované hráče ze sociálně slabších rodin nabízíme možnost podpory z našich nadačních fondů. Děláme maximum, aby si hokej mohli dovolit všichni,“ dušují se.

Dojemné scény útěchy: Klučík v bráně plakal po kanonádě, chce být jako Hašek

Tím ale výčet nákladů u mladých hokejistů nekončí. Pokud je vaše dítě alespoň trochu talentované a chce již v útlém věku udržet krok s konkurencí, je ve většině případů zapotřebí nad rámec týmových tréninků investovat i do těch individuálních – skillsů. A v tomto případě není problém utratit měsíčně i několik dalších tisícikorun.

„Je to současný trend, který dokáže urychlit výkonnostní vývoj dítěte. Když má někdo na ledě odtrénováno dvakrát třikrát více hodin, je to zejména v útlém věku poznat a dítě pak samotná hra více baví,“ připouští Jaroslav Vaněk, šéf hokeje v Brumově-Bylnici.

Třebaže je lední hokej po fotbale druhý nejpopulárnější sport, i zde ve velké konkurenci dalších sportů poslední roky bojují s menším zájmem mládeže. „Svaz se sice snaží v rámci projektu Pojď hrát hokej přilákat na zimní stadiony mladou krev, něco málo přispěje i na úvod, první vybavení hráče, ale zbytek je už prakticky jen na rodičích. Jestliže v minulosti se běžně dělaly výběry těch pohybově netalentovanějších, nyní už probíhají jen nábory, zahraje si prakticky každý, kdo přijde a vytrvá,“ upřesňuje Vaněk.

Příběh bronzového hocha z Hodonína: Prčík má svou hlavu, odmítl i Kanadu

Pokud se vaše dítě i přese všechno dá na kariéru mladého hokejisty, docela zásadně se změní i váš rodinný život. „Narozeninové, vánoční a další dárky se už točí jen kolem hokeje. Čím jsou naši kluci starší, tím rostou náklady – brusle po teenagera vyjdou okolo deseti tisíc korun, průměrná hokejka, kterých ale potřebujete několik za sezonu, pak čtyři až pět tisíc korun, přičemž ty nejlepší vyjdou i na dvojnásobek. Suma sumárum, kdyby kluci hráli fotbal, ušetřili bychom určitě minimálně na jednu celorodinnou dovolenou u moře,“ s úsměvem spočítal Jaroslav Štěpánek, otec dvou hokejistů školou povinných.

„Hokej je ale vášeň. Musí jej milovat nejen vaše ratolest, ale i my rodiče,“ dodal s úsměvem tatínek, fanoušek zlínského hokeje. Podobně to vidí tisíce rodičů po celém Česku.