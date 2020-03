Ještě o víkendu se v Rusku hrála nejvyšší fotbalová soutěž. Třeba Petrohrad rozstřílel na svém hřišti Ural 7:1, přičemž se během utkání "vyznamenali" domácí fanoušci, kteří patrně neberou hrozbu nákazy novým typem koronaviru příliš vážně a místo aby podporovali svůj tým, nemístně skandovali.

On-line reportáž o koronaviru ZDE.

Nyní už je ale oficiální, že fotbalové stadiony zavřou své brány minimálně do 10. dubna. Do stejného data se zastaví i hokejová KHL. Z bojů o play off už dříve odstoupily celky Jokerit Helsinky a Barys Nur-Sultan, včera pak vedení soutěže přerušilo ligu na týden s tím, že mezitím dá dohromady nový formát play off bez dvou odstoupivších celků.





Dnes už je ale opět všechno jinak. „Čelíme nebývalé situaci. Pandemie koronaviru pozastavila nebo zrušila spoustu sportovních akcí po celém světě. KHL dává příznivce a hráče na první místo, a proto jsme dnes spolu s představiteli dalších ruských soutěží udělali důležité rozhodnutí, pozastavili jsme naše ligy do 10. dubna,“ prohlásil prezident KHL Alexej Morozov.



"Mluvím s vámi jako bývalý hokejista. Velmi dobře vím, jakou fantastickou atmosféru vytvářejí fanoušci v našich arénách. Dnes ale musíme čelit novým podmínkám. Žádám vás, abyste pochopili rozhodnutí, které jsme přijali. V obtížných dobách se lidé scházejí, právě teď je vaše podpora pro ligu a kluby důležitější než kdy jindy," vyzval Morozov na webu KHL.