Držte si klobouky, v přepychovém Las Vegas startuje jedinečná hokejová párty! A že oslavy historicky prvního Stanleyova poháru pro mladičkou organizaci ze západního pobřeží stojí za to. Hokejisté Golden Knights vyrazili do víru velkoměsta a společně odšpuntovali netradiční karneval v ulicích jízdou po bulváru Las Vegas Strip. Spousta alkoholu, drahých neřestí, ale také dojemná vzpomínka na oběti střelby z roku 2017.

Oslavy šampionů Stanley Cupu v centru Las Vegas. | Foto: Profimedia

Vskutku výjimečná tečka za historickým tažením mladičké organizace z Las Vegas. Golden Knights vstoupili do společnosti zámořské NHL v roce 2017 a hned v první sezoně vybojovali postup do finále, kde podlehli hokejistům Washingtonu. O šest let později už se ovšem dočkali vytouženého zlatého happyendu, když na poslední překážce porazili Floridu 4:1 na zápasy.

Pro ambiciózní celek ze západního pobřeží znamená zisk Stanley Cupu životní úspěch, který pochopitelně okouzlil celé město. A jestli byste na mapě hokejového světa hledali nějaké místo, kde jsou bujaré oslavy a pompézní večírky doslova na denním menu, ve Vegas se rozhodně neztratíte. Jasným důkazem toho je obří hokejová párty věnovaná čerstvým šampionům NHL.

Děkujeme vám, křičeli nadšení fanoušci

Téměř 200 tisíc lidí se v sobotu odpoledne tamějšího času vydalo do centra metropole, aby sledovalo mistrovskou jízdu dvoupatrových autobusů s nápisem „Stanley Cup Champions 2023“ po Las Vegas Strip až na náměstí Toshiba Plaza, jež se nachází nedaleko domácí arény Golden Knights.

Jakmile slavnostní průvod dokončil svou téměř dvouhodinovou jízdu městem, čekalo na hráče i další činovníky organizace nevšední přivítání na pódiu náměstí. A kvůli obrovskému zájmu fanoušků museli organizátoři akce uzavřít vstup na náměstí již několik hodin před plánovaným příjezdem týmu.

„Je to neuvěřitelný zážitek,“ jásal radostí majitel organizace Bill Foley při pohledu na zaplněné shromáždění. „Dnešní průvod byl naprosto úžasný. Bylo opravdu skvělé být součástí tohoto zážitku s vámi všemi,“ dodal a vyslechl si hlasitý aplaus fanoušků.

Hned vedle něho mával nadšeným davům také hlavní trenér Bruce Cassidy, kterého ještě doplnili prezident George McPhee s generálním manažerem Kellym McCrimmonem. „Postavili jste vítěznou dynastii. Děkujeme vám!“ znělo náměstím v centru Las Vegas.

Další náročná noc pro slavný pohár

„Před sedmi lety jsme si řekli, že chceme, aby se naše organizace zavázala k týmové práci, službě tomuto skvělému městu a integritě ve všech ohledech. Já věřím, že jsme tento mandát splnili,“ pronesl McPhee. „Naše týmová práce nám právě přinesla Stanley Cup. Děkuji vám všem za to, co jste pro toto úžasné město udělali a nadále děláte mimo led,“ dodal.

Šampaňské teklo proudem, hráči se projížděli v drahých autech a slavný pohár tak prožil další náročnou a nezapomenutelnou noc. „Byl to neuvěřitelný den pro nás všechny. Chci poděkovat celému vedení za to, že tomuto týmu darovali veškerou důvěru. Mohli jít jinou cestou, ale věřili, že můžeme přivézt Stanley Cup sem do Las Vegas,“ řekl kapitán rytířů Mark Stone.

Celou akci navíc doprovázely vzpomínky na oběti tragické události z října roku 2017. Tehdy při festivalu country hudby v Las Vegas došlo ke střelbě z 32. patra hotelu Mandalay Bay, kdy neznámý střelec zabil 60 lidí a přes 850 dalších bylo zraněno. Sám posléze spáchal sebevraždu.

Oběti si město připomnělo právě při oslavách hokejistů Vegas. Jejich jména byla na počest vyvěšena na transparentech u arény, kde následně celodenní akce věnovaná oslavám šampionů vyvrcholila.