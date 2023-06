Hokejisté Vegas porazili v úvodním utkání finále play-off NHL na domácím ledě Floridu 5:2 a ujali se vedení v sérii. Po dvou kanadských bodech si připsali Jack Eichel (0+2) a Shea Theodore (1+1). Obránce Radko Gudas, který může jako 30. český hokejista v historii vyhrát Stanleyův pohár, v dresu poraženého celku nebodoval. Druhé utkání na ledě Golden Knights je na programu v noci na úterý od 2:00 SELČ.

Hokejisté Vegas porazili Floridu v úvodním utkání finále Stanley Cupu. | Foto: ČTK/AP Photo/Abbie Parr

Hostující Panthers šli do vedení v 10. minutě zásluhou Erica Staala, který se trefil ve vlastním oslabení. V 18. minutě však srovnal v přesilovce Jonathan Marchessault a v polovině základní hrací doby otočil zápas na stranu Golden Knights Shea Theodore. Těsně před druhou sirénou ale vyrovnal na 2:2 kanonýr ve službách Floridy Anthony Duclair.

Třetí třetina už se ovšem nesla zcela v režii domácího celku, který závěrečné dějství ovládl jednoznačně 3:0. Vítězný gól vstřelil ve 47. minutě zadák Zach Whitecloud, poté se trefili kapitán Mark Stone a při závěrečné power-play soupeře ještě Reilly Smith. Florida prohrála poprvé po pěti zápasech a venku dokonce po osmi.

„Vyhrát první utkání je dobrý pocit, na druhou stranu nejsme ani zdaleka u konce. Pořád nám zbývají tři vítězství,“ řekl autor druhé branky domácích Theodore, jeden z šesti pamětníků finálové porážky s Capitals. Také tehdy Vegas první duel závěrečné série play off vyhrálo, ale následující čtyři nezvládlo.

„Florida nás ve druhém utkání určitě zatlačí. Hráli jsme skvěle. Teď si musíme odpočinout a zopakovat to,“ uvedl gólman Adin Hill, jenž pochytal 33 střel Floridy a byl po zásluze vyhlášen třetí hvězdou úvodního finálového večera.

Úvodní zápas finále Stanley Cupu:

Zdroj: Youtube

Panthers s obráncem Radko Gusasem v sestavě začali lépe a v 10. minutě udeřili v oslabení. Eric Staal obkroužil branku a pomocí hokejky gólmana Hilla otevřel skóre. Vítěz Stanley Cupu s Carolinou z roku 2006 stylově oslavil 100. start ve vyřazovacích bojích NHL. Následně jeho spoluhráč a hlavní tahoun Floridy v letošním play-off Matthew Tkachuk trefil v přesilové hře tyč.

V další početní výhodě v závěru úvodního dějství se Golden Knights už dokázali prosadit. Kapitán Mark Stone nejprve zblízka nevyzrál na Sergeje Bobrovského, ale o chvíli později Stephenson našel od zadního mantinelu mezi kruhy zakončujícího Marchessaulta. Kanadský útočník bodoval už v šestém utkáním po sobě.

Senzační zákrok Hilla okořenil první finále

V úvodu prostřední části se po rychlé kombinaci dostal k zakončení útočník Panterů Cousins, před nímž byla jen odkrytá branka, jenže Hill hokejkou zabránil puku v cestě do sítě a dorážku hostujícího útočníka zblokoval Pietrangelo.

„Byl jsem na ledě, takže mě (Hill) zachránil. Jsem si jistý, že jeho zákrok ještě dlouho bude kolovat v sestřizích. Byl to neuvěřitelný zákrok a důležitý okamžik,“ prohlásil Eichel. „Neskutečný zákrok, změnil ráz utkání. Takové zákroky v klíčových momentech potřebujete,“ přidal se s chválou trenér Vegas Bruce Cassidy.

V polovině zápasu pak nevadský celek dokonal obrat. Zadák Theodore se zbavil na útočné modré Duclaira, nabruslil si do středu a střelou k tyči zaznamenal první trefu v letošním play off. „Po gólu jsem toužil vzhledem k tomu, že jsem ho v předchozím průběhu play off nedal. Dobře jsem si to načasoval,“ konstatoval Theodore.

V závěru prostřední dvacetiminutovky kapitán Panthers Barkov a po něm obránce Montour nastřelili tyč. Florida však nakonec 11 sekund před druhým odchodem do šaten přeci jenom vyrovnala. Barkov vyhrál důležité vhazování a Duclair pohotovou ranou zaskočil Hilla.

„Předražená“ pýcha českého hokeje končí. Pro nás je to záchrana, tvrdí Hadamczik

V 47. minutě Vegas soupeři definitivně odskočilo, poté co Whitecloud zamířil přesně k tyči. Za dalších sedm minut Stone mezi kruhy zachytil Tkachukovo vyhození a ranou pod břevno zajistil Golden Knights dvougólový náskok. Kouč Panthers Maurice si ještě vzal trenérskou výzvu, jelikož domácí kapitán si sklepl puk ze vzduchu zdánlivě vysokou hokejkou, rozhodčí ale branku uznali.

V závěru duelu rozdali sudí čtyři desetiminutové tresty, z toho tři hráčům Floridy, mezi nimiž nechyběl Gudas. Souboj ještě mohl zdramatizovat Reinhart, jehož samostatný únik v oslabení vychytal Hill. Smith vzápětí gólem do prázdné branky stanovil konečný výsledek 5:2 ve prospěch Vegas.

„Můžeme se zlepšit ve spoustě věcí na obou koncích kluziště. Některé věci si rozebereme,“ podotkl Eric Staal. „Je to teprve první utkání. Série bude dlouhá. Musíme se poučit a jít dál,“ doplnil Bobrovskij.

Druhá finálová bitva na ledě Vegas proběhne v noci na úterý od 2:00 SELČ.