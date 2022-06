Po závěrečné siréně v Amalie Areně vlétl na ledovou plochu jako malé dítě řítící se za balónem na dětském hřišti. Radost z něj stříkala na všechny strany. V ten moment mu bylo úplně jedno, že ve finálové bitvě o Stanleyův pohár plnil roli náhradníka Darcyho Kuempera. A není se čemu divit. Jestli si tyto zlaté chvíle někdo skutečně zaslouží, tak je to právě Pavel Francouz.

Sympatický chlapík s maskou, který si ve svém životě už leccos vytrpěl. Série nepříjemných zranění mu dlouho kazila radost z hokeje, chvílemi to dokonce vypadalo, že plzeňský rodák opustí brankoviště nadobro. Ale on se nikdy nevzdal. Vždycky se dokázal vrátit, ať už to bylo v Rusku, za mořem na farmě nebo nyní v kabině nových šampionů NHL.

Jistota mu však rozhodně blízká nebyla. Po třech letech v Čeljabinsku se rozhodl vydat do zámoří, ačkoliv na něj na východě Evropy čekal poměrně hojný zástup lukrativních zaměstnavatelů. Bez draftu a s nedoléčenými bolístkami odlétal v dosti nevýhodné pozici. Dlouho bojoval na farmě a když už dorazilo laso z kabiny Avalanche, po chvíli mu zase všechnu radost zpřetrhalo další zranění.

Slova obdivu i z úst trenéra Bednara

V průběhu sezony se navzdory poraněnému kotníku dokázal vrátit, na velký návrat Francouze se těšil celý Denver. A Pavel rozhodně nezklamal. V základní části si odchytal 21 zápasů, kdykoliv jej do branky pustil kanadský parťák, Colorado podržel. Zodpovědnější dvojici byste v tomto ročníku hledali jen velmi těžko.

Jenže ani v letošním play-off to dvaatřicetiletý brankář nakonec neměl vůbec jednoduché. Do vyřazovacích bojů vstupoval jako náhradník, v průběhu se ovšem dokázal probojovat mezi tři tyče, ale ani tam dlouho nesetrval. Nakonec odchytal sedm utkání a Coloradu doručil šest cenných výher. To je vizitka hodná skutečné superstar.

Pavel Francouz (vlevo) se svým brankářským kolegou Darcym Kuemperem.Zdroj: ČTK/AP/David Zalubowski

A „Frankie“ se tak zcela po zásluze stal miláčkem denverských tribun. Místo mezi třemi tyčemi spíše uvolňoval svému kolegovi Kuemperovi, přesto je v kabině Avalanche vnímán jako jeden z klíčových dílků mistrovské skládanky.

„V celé sezoně odváděl neuvěřitelnou práci. Dokázal se vypořádat s několika nepříjemnými situacemi a kdykoliv dostal šanci, využil ji skvěle. Byl prostě úžasný,“ smekl pomyslný klobouk trenér Avs Jared Bednar.

Stejně jako při sedm let staré mistrovské cestě Litvínova extraligovým play-off se město nových šampionů sklánělo před úchvatnými kousky odchovance plzeňského hokeje. Tentokrát to však bude mít malinko jiné grády. Se zlatým prstenem a tím nejvzácnějším pohárem v ruce. Jako teprve třetí český brankář v historii.

Objetí s vrstevníkem a čas na velké oslavy

Když Francouz úplně poprvé pozvedl nad hlavu Stanley Cup, ozývalo se arénou Tampy hlasité „jo“! Poté předal pohár do rukou dalšímu nedočkavému spoluhráči a přispěchal nahrát vzkaz také fanouškům do Česka.

„Dneska jsme to dokázali, stali jsme se Stanley Cup champions! Už se nemůžu dočkat, až přivezu ten pohár do České republiky a společně si to užijeme. Mějte se, ahoj,“ poslal Frankie vzkaz domů prostřednictvím sociálních sítí.

Pavel Francouz (@Francik_3) zdraví české fanoušky a už se nemůže dočkat, až přiveze #StanleyCup domů! ?? pic.twitter.com/fCquiQMPiG — NHL Česko (@NHLcz) June 27, 2022

V momentě, kdy zazněla siréna ohlašující konec šestého finále, se Francouz jako první vydal za svým brankářským kolegou. Objal jej a společně s ním putoval do hloučku slavících Avs. To je gesto, které jen potvrzuje to, jaký je v českém brankáři charakter. Dostal šanci, zazářil. Ve finále plnil roli dvojky, nezahořkl. Byl neustále připraven a hnal svého vrstevníka mezi třemi tyčemi.

A i možná proto bylo o klid v brankovišti Colorada naprosto postaráno. Nejen tam, Avalanche si letos zcela po zásluze podmanili celou zámořskou galasoutěž. Tampa sice srdceryvně dotahovala, ale marně. Francouzova parta byla letos jednoduše nezastavitelná.

Pavel Francouz (@Francik_3) si užívá svou první chvíli se Stanley Cupem! ??



Obrovská gratulace! ? #StanleyCup pic.twitter.com/yjXCVZPCZc — NHL Česko (@NHLcz) June 27, 2022

„Ukázalo se, že jsme měli ohromný hlad a chtěli jsme ten pohár zvednout nad hlavu. Šli jsme si za tím jak smečka hladových psů. Pro mě je to splněný dětský sen a něco, kvůli čemu jsem začal hrát jako malý kluk hokej,“ řekl český brankář bezprostředně po utkání NHL.com.

Francouz tak zakončil svou čtvrtou sezonu za mořem tím nejlepším možným způsobem a nyní se může konečně těšit na zasloužený odpočinek. Nejprve však musí přijít na řadu oslavy. A ty budou, jak ostatně sám říká, ve velkém stylu. Tomuto chlapíkovi to snad ani nejde nepřát.