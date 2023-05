Brankáři Marku Čiliakovi dala hokejová Kometa nečekané sbohem, jeho místo dvojky za Dominikem Furchem zaujme sedmadvacetiletý gólman Štěpán Lukeš. Rodák z Chomutova si sice sezonu prodloužil v přípravě národního týmu na mistrovství světa, ale jinak chce na uplynulý ročník v Karlových Varech co nejrychleji zapomenout. „Obě strany měly trochu jiné představy, jak to bude fungovat,“ přiznává Lukeš, jenž se zapojil do přípravy Komety hned od úterního začátku.

Štěpán Lukeš v posledních sezonách chytal za Hradec Králové a Karlovy Vary, zachytal si i v dresu české reprezentace. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Co vám ve Varech nesedělo?

Trošku mi tam chyběly ambice. Kometa je naproti tomu klub s velkými cíli. V Karlových Varech byly jak moje osobní, tak týmové výkony jako na houpačce. Když už to vypadalo, že se vše zlepší, sklouzlo to do něčeho horší. Hodnotím sezonu negativně.

V Brně ambice cítíte? V posledních letech klub nepostoupil dál než do čtvrtfinále.

Určitě nikdo nechce hrát předkolo, což byl cíl v Karlových Varech, tady jsou nejvyšší.

Zvažoval jste i jiné nabídky?

Něco malinko tam bylo, ale šlo spíš o takové ťukance. Kometa mi v tom výběru přišla jako rozumná volba.

V Brně se ale potkáte s Dominikem Furchem, který od ledna nepustil v Brně nikoho do brány.

Furšíno je braný jako hlavní brankář, mám radost, že je přede mnou takový gólman a že mě bude hnát dopředu, abych byl lepší. Chci se mu vyrovnat a dohnat ho.

Znáte se s ním?

Ještě jsme se nepotkali, ale co jsem o něm slyšel, je to super kluk.

Pozvání do reprezentace nečekal

Sezonu jste si protáhl v přípravných kempech reprezentace. Trenéři vás vyškrtli ze soupisky před dvěma týdny. Neměl jste možnost zahájit přípravu s Kometou později?

Nastoupil jsem hned první den přípravy, i když byla možnost mít chvíli pauzu. Jsem rád s klukama v partě a mám radost.

Existovala nějaké šance, že byste se v národním týmu udržel třeba do Českých her v Brně?

Samozřejmě každý tam chce být co nejdýl, ale stojím nohama pevně na zemi. Jak jsem říkal, sezonu jsem neměl tak dobrou. Nečekal jsem ani pozvánku na ty dřívější kempy. Jsem za ty dva týdny rád.

Stačil jste už poznat Brno?

Ano, už jsem tu nějakých deset dní, kdy jsme s ženou město poznávali, a Brno se nám hodně líbí. Jsem z Kadaně, což je malé město, kde jsme si občas říkali, co budeme dělat. Tady má člověk široké spektrum aktivit, co můžeme dělat.

Štěpán Lukeš

Narozen: 25.2. 1996 v Chomutově

Post: brankář

Současný klub: Kometa Brno

Bývalé kluby: Chomutov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Ústí nad Labem, Litoměřice, Přerov, Hradec Králové, Kolín, Karlovy Vary.

Úspěchy: 2x mistr juniorské extraligy (2014 a 2015)