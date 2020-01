Zato hned čtyřikrát prostřídali během nájezdové loterie brankáře. „Olomouc tam má nějaké vítkovické kluky, které Kuba Štěpánek zná,“ vysvětloval po zápase jeden z třineckých trenérů Marek Zadina průběžné změny v brance.

Jak bral střídání gólmanů sám Jakub Štěpánek?

Nijak, plnil jsem pokyny trenéra (úsměv). Jedno střídání za celé nájezdy jsem už několikrát zažil, i dvoje, ale když už jsem si šel sednout na střídačku, nečekal jsem, že se tam ještě dvakrát vrátím.

Jaké to je pro gólmana? Takové změny…

Nezvyklé. Ale neměl jsem čas nad tím přemýšlet. Dvakrát jsem si myslel, že mám po zápase, ale pak jsem tam šel pokaždé na další nájezd, takže jsem fakt neměl čas o tom přemýšlet. Ale bylo to zvláštní.

Utkání pro vás nakonec dobře nedopadlo…

Bohužel. Byl to těžký zápas, úporný. Olomouc bojovala, nic nám nedala zadarmo. Těch 2:2 po šedesáti minutách bylo zasloužených. A nájezdy… Mají tam Zbyňka (Irgla) s Nahodilem, oba je umějí parádně a potrestali nás. Pokud bych měl hodnotit sebe, tak to nebylo špatné. Možná škoda druhého gólu. Tam se mi sešlo hodně myšlenek najednou a nevyřešil jsem to dobře.

Ještě k těm nájezdům. Vypadalo to v předposlední sérii na to, že vás už rozhodčí na střídačku nepustí, že to nepovolí. Co se tam řešilo?

Asi to, že rozhodčí rychle písknuli a teprve pak jsme se začali střídat. Nechtěli nás zpočátku pustit, ale pak to povolili.

Zmínil jste Irgla a Nahodila. Co ale říkáte na vašeho Wolského, co zatím předvádí?

Pro nás dobře. Jen škoda, že dneska nám to druhý bod nepřineslo, ale ty jeho góly jsou znát. Jsme rádi, že ho tady máme.

Vy sám bojujete o to, abyste mohl v Třinci zůstat do konce sezony, protože zítra vám končí „zkušení doba“. Jak to vnímáte?

No, ještě jsme se o tom nebavili, uvidíme, jak to dopadne. Snažím se chytat co nejlépe, nějaký prostor jsem v bráně dostal a jsem za to rád. Myslím, že jsem špatně nezachytal. Budu rád, když zůstanu, ale samozřejmě je možné, že se ještě bude shánět další gólman. Po odchodu mladého Malíka nás tady moc nezbylo.