Přišel, viděl, jenže zatím nepálil. Americký útočník Steve Moses přicházel do hokejové Komety s pověstí obávaného snajpra, od úvodu sezony ji však příliš nenaplňoval. Sám to moc dobře tušil, své trápení nosil v hlavě. V pátek ale svou střeleckou fazonu odšpuntoval. Liberci zasadil hned tři rány a svým prvním hattrickem v brněnském dresu řídil výhru 5:2. „Když věci nejdou podle představ, tak se prostě začnete snažit až moc, přitom stačí zůstat klidný,“ říká.

Steve Moses proti Liberci využil dvě přesilové hry, hattrick dokonal ve třetí třetině | Foto: HC Kometa Brno/Markéta Křížová

Nejlepší střelec KHL ze sezony 2014/2015, medailista z mistrovství světa či tahoun ve finské a švýcarské nejvyšší soutěži. Pořádné superlativy provázely čtyřiatřicetiletého Američana při letním příchodu do Brna, dosud však jeho výkony zaostávaly za očekáváním.

„Na začátku jsme se opravdu trápili a ani já si nepřipsal moc bodů. Je ale důležité pochopit, že i když dáte třicet gólů za sezonu, tak se neprosadíte každý druhý zápas. Je období, kdy se daří, a období, kdy ne,“ popisuje Moses.

Přesto i jeho dosavadní útlum formy trápil, v prvních jedenácti kolech sezony se z gólové trefy radoval jen třikrát.

„Když nedáváte tolik branek, tak se najednou snažíte hledat perfektní střely, chcete mít vše správně. Někdy se k tomu ale až moc upnete a začnete se v tom plácat. Každý útočník od sebe očekává góly, pár zápasů zpátky jsem na sobě poznal, jak mě mentálně ovlivňuje to, že jsem jich zatím tolik nedal,“ podotýká bývalý hráč finského Jokeritu Helsinky nebo ruského CSKA Petrohrad.

Že se Moses hledá, šlo poznat i na jeho herním stylu. Z elitního střelce se totiž stal nahrávač, který občas místo střely raději volil ještě nabídku spoluhráči. A to u Američana nebývalo zvykem. „Jeho parketou je určitě zakončování, myslím si ale, že v hlavě trošku měl, že se od něj čekalo víc,“ poznamenává brněnský asistent trenéra Jiří Otoupalík.

Dvě využité přesilovky

V pátek ale hlavní letní posila Komety ukázala, co v ní dřímá. Liberec to odnesl hned třemi zásahy, když Moses využil dvě přesilovky Brňanů a třetí gól přidal po rychlé akci a přesné střele na vzdálenější tyč. „Vždy jsem dával hodně gólů v početní výhodě, zatím nám to ale moc nefungovalo. Trenéři nám ale říkali, ať zůstaneme v klidu, protože děláme věci správně. Hattrick sebevědomí určitě pomůže,“ říká hlavní strůjce výhry Komety 5:2.

Pokud Moses díky své třígólové show opravdu získal nazpět sebevědomí, má se extraliga na co těšit. Po úvodní aklimatizaci by totiž americký útočník rád i v novém klubu předvedl své dovednosti, další šanci dostane už v neděli, kdy Kometa od pěti hodin odpoledne přivítá Třinec.

„Vždy když změníte tým a dokonce i ligu, tak je nějaké období, kdy se necítíte příjemně, je třeba si zvyknout na nový herní styl, což zabere trochu času. Hokej je ale týmový sport, a jak se postupně zvedáme jako tým, tak je jednodušší i pro mě se zlepšovat,“ uzavírá.