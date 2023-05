Parádní výkon, který dostal do úzkých i vítěze posledních třech extraligových ročníku. Tím se blýskli hokejisté Hradce Králové v pátém finálovém duelu proti Třinci. Doma ho přehráli 3:0 a vynutili si šestý zápas. Vítěznou branku zaznamenal už po 27 vteřinách Patrik Miškář. V prostřední části na něj navázal další odchovanec Radek Pilař a razítko na výhře Mountfieldu dal do prázdné branky Marek Zachar.

Extraliga - finále play off, 5. zápas: Hradec Králové - Třinec. | Foto: Stanislav Souček/Mountfield HK

Hradecký odchovanec Patrik Miškář, který letošní sezonu strávil v prvoligové Jihlavě a jejímž hráčem pořád je, zažívá neskutečné jaro. Už v semifinále play off, do kterého naskočil kvůli zranění Jakuba Lva, vstřelil tři branky, teď přidal první i ve finále proti Třinci a Hradec snížil sérii na 2:3. Je jasné, že po svém návratu nosí Mountfieldu štěstí a hlavně dává důležité góly.

Poprvé v sérii jste vedli 2:0, bylo to pro vás něco nového?

Určitě, důležité bylo, že jsme nedostali gól ani za dvoubrankového vedení, což jsme chtěli, dneska nám to sedlo a pojedeme do Třince bojovat.

První gól jste dal vy, druhý zase Radek Pilař, oba odchovanci Hradce.

Je to tak, navíc v minulém zápase se prosadil Raďa Pavlik. Je to finále, nejvíc, co v Česku může být, snažíme se plnit to, co se po nás chce.

Co říct k Radku Pilařovi?

Řešíme to spolu hodně, psali jsme si, když já jsem tady nebyl, odehráli jsme spolu deset sezon, přejeme si navzájem.

Zpátky do Třince. Oceláři finále opět neukončili, v Hradci ani neskórovali

Do vedení jste šli už po 27 vteřinách hry, pomohlo vám to?

První branka nás paradoxně spíše rozhodila, nedodržovali jsme systém, byl to hurá hokej, což jsme s Třincem nechtěli hrát, protože víme, jaké mají hráče. Naštěstí od druhé třetiny jsme se uklidnili a hlavně nás pak uklidnil druhý gól.

Potvrdilo se však, že v play off je to o první brance?

Ukázalo se to. My jsme si po třetím zápase řekli, že musíme chodit víc do brankoviště a myslím si, že se nám to daří. Musíme v tom jen pokračovat.

Jak byste vaši branku mezi betony Kacetla popsal?

Viděl jsem, že tam nemá hokejku a když ji tam brankář nemá, prostor tam je. V první chvíli jsem ani nevěděl, že to je gól, až teprve když stadion začal bouřit, tak jsem to zjistil.

Vzadu jste udrželi nulu, co to může udělat se sebevědomím Třince?

Už jsme si to zažili v semifinále s Vítkovicemi. Zápasy jsou o jedné brance, kdo dá první, může mít navrch.

Teď pojedete zase do Třince, co udělat proto, aby se série vrátila zpět do Hradce?

Myslím si, že návodem byl čtvrtý zápas série, který se hrál v Třinci, tam jsme odehráli výborné utkání a to je náš cíl něco takového zopakovat.

V kabině je spousta cizinců, hodně zkušených hráčů a vás odchovanců, jak tohle spojení funguje?

Umíme to stmelit, hlavně Radek Smoleňák v tom hraje důležitou roli. Zná to a je správný kapitán, my za ním stojíme a dáme na to, co nám řekne. Kabina funguje výborně.

Vypadá to, že vaše pohádka pokračuje…

Určitě ano. Nemohl jsem myslet na to, že bych hrál semifinále a finále a že dám čtyři góly? Tak na to už vůbec ne.

Rulík s Dynamem na trůnu Třinec nevystřídá. Vrátil ale hockeytown do špičky

Jak zpětně berete svůj návrat do Hradce, který přišel po konci sezony v Jihlavě?

Já jsem ani nevěděl, že bych mohl v Hradci hrát. Pak mě zavolal pan Martinec, že mám střídavý start, přijel jsem a trénoval jsem. Pak se zranil Kuba Lev a já dostal šanci, za kterou jsem fakt rád.

Vnímáte, že vám výkony v play off mohou změnit kariéru?

To teprve uvidíme. Je to o nějaké nabídce, smlouvu mám stále v Jihlavě a musel bych se dohodnout i tam.

Jak by se po takové fazoně vracelo do první ligy?

Úplně normálně. Mám tam smlouvu, dostal jsem všechno, co jsem chtěl. Jsem ale rád, že se povedlo udělat střídavý start a vystřelil jsem nahoru.