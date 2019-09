Sport a rozhodování podle videa? Tohle spojení na západě od českých hranic zcela běžné vyvolává mezi fanoušky na tuzemských stadionech nemalé vášně. Tragikomické tanečky kolem systému VAR ve fotbalové lize už zpochybnily regulérnost celé soutěže.

Rozhodčí Jan Hribik | Foto: ČTK/Šálek Václav

Přesně za týden startuje nový ročník hokejové extraligy a také on přinese jednu „videonovinku“: trenérskou výzvu neboli coach challenge. O co přesně jde? To můžete zjistit v naší infografice.