Po třech porážkách v řadě výhra za tři body. Bylo to důležité i pro sebevědomí, zvláště při rozsáhlé marodce?

Neskutečně důležité tři body. Musíme si toho vážit, že jsme utkání s Boleslaví, která hraje dobře, zvládli.

Předvedli jste celkově zodpovědný výkon. To asi potěší, že?

Co se týče obrany, tak jsme odehráli dobré utkání. Bylo by dobré, kdybychom se z toho odrazili. Chybka se stala, Boleslav to výborně proměnila. I když jsme si říkali, že tohle dělají – zpoza branky házejí puky do slotu. To se jim jednou povedlo a využili to. Ale také bych vyzdvihnul výborný výkon Denise Godly, který nás tam podržel. Ten to jen dovršil.

Byl jste u první branky. Měl jste v plánu puk nahazovat takhle na teč?

Přiznám se, že jsem zavřel oči a hodil to do chumlu. Machy tam výborně dojížděl do brány a suprově to tečoval.

Nemrzí vás teď trochu, že to nebyl váš premiérový gól v extralize?

Je mi to úplně jedno, tady jsou důležité tři body. Ten gól padne, a nebo také ne. Je to úplně buřt. Hlavně, že to tam padlo alespoň Machymu. Mnohem radši jsem, že se nám povedlo odvést zodpovědný výkon, hráli dobře z obrany a vytvářeli si i s takhle dobrým soupeřem šance.

Byl jste i u vyrovnávací branky, kdy jste netrefil hráče u mantinelu. Nebyla to špatně přečtená situace?

Chtěl jsem ho trefit, ale to se úplně nepodařilo. Alespoň jsem ho tedy zbrzdil. Nicméně jsme to špatně dobruslili a vznikla tam díra.

Brankář Godla byl často nazlobený na obranu. Lepší se to už?

Není se čemu divit. Ten se tam asi hodně zapotí. Myslím, že to jde dobrým směrem, ale nerad bych to zakřiknul. Ještě je před námi spousta práce.

Mluvilo se o tom, že by do utkání mohl zasáhnout i Petr Vampola. Ovlivnilo to nějak kabinu?

Vampy je dobrý kluk a věřím, že by nám hodně pomohl. Ale nezatěžovali jsme se tím. My jsme tu od toho, abychom hráli hokej.

Před prvním gólem to byla dobrá střela od vás. Věnujete se speciálně tréninku střelby?

Nevím, jestli to byla úplně pumelice. Asi by to ještě vylepšit šlo (směje se). Ale jestli jsem nějak trénoval střelbu… Máme s Eddiem (Janem Kreglem) odpolední tréninky obránců, kde se tomu trochu věnujeme. Ale zase taková rána to nebyla. Spíš tam byla výborná teč Machyho.

Kladenská obrana je opravdu mezinárodní. Jak funguje komunikace?

English, you know. No problem. Všichni to zvládáme, signály se každý naučí a i trenéři na nás často mluví anglicky. To není žádný problém.

Dlouho jste si na extraligu musel počkat v první lize. Pomohly vám roky v ní strávené?

Bez ní bych tu nebyl. Když jsem šel z juniorů, byla tu první liga. A v extralize bych tu šanci asi nedostal. Díky první lize tu můžu být. A také si považuji toho, že jsem mohl být součástí, když jsme to společnými silami – ať už od tribun, tak i od kluků na ledě, prostě celého Kladna dorvali až do extraligy. A jsem rád, že jsem u toho mohl být.

Koukáte se v tabulce spíše před sebe nebo za sebe?

Radši koukáme jen na první zápas, který budeme hrát. Každý to po očku asi sleduje, ale nebylo by dobré, abychom se na něco zaměřovali. Musíme hrát zápas od zápasu a už jsme si dokázali, že dovedeme hrát s týmy, které jsou v tabulce vysoko a brát jim i body.

Jan Šejhl