„Bylo to těžké. Tomu hráči to bohužel trošku přeskočilo hokejku, takže to šlo lehce jiným směrem než mělo. Už se stalo, nic s tím neuděláme.“

Rozhodujícímu momentu kromě senzačního českého vyrovnání ve třetí třetině předcházely další Suchánkův fantastický výkon. Gólmana Tri-City Americans nerozhodila ani situace z úvodu druhé třetiny, kdy jej v brankovišti zalehl soupeř. A vypadalo to, že klíčová postava Česka bude muset střídat.

„Celkem dost to bolelo. Jak ten hráč padal, vzal mi tam s sebou nohu, která se mi sekla mezi ním a tyčkou. Chvíli jsem se bál, protože jsem s tím nemohl hýbat. Za pár sekund už to šlo, mohl jsem se i projet a bylo to v pohodě,“ vrátil se k nepříjemným momentům. Neuběhlo ani 30 sekund hry a musel předvést fantastický zákrok při úniku Ostapchuka.

Nejlepší brankář turnaje? Nabídky se pohrnou

Jedno je jisté. Jestli doposud nezaujal skauty NHL natolik, aby jej jeden z celků nejslavnější hokejové ligy světa draftoval, teď už je jméno Suchánek na seznamu několika klubů.

„Myslím si, že agent s kluby je v kontaktu. Já se to ale snažím nevnímat. Na mně je, abych každý den odváděl poctivou práci a dělal pro to maximu. Jestli to na konci sezony vyjde, s tím už nic neudělám. Jen si můžu pak s čistým svědomím říct, že jsem do toho dal všechno. Zbytek je na ostatních,“ má jasno Tomáš Suchánek.

Direktoriát světového šampionátu dvacítek podle mnohých překvapivě zvolil nejlepším gólmanem Slováka Gajana. „Hokej je týmový sport. Jel jsem pro týmový úspěch. Tohle mě vůbec nemrzí, to spíš ta stříbrná medaile,“ pousmál se přerovský odchovanec.

Pravdou je, že Adam Gajan jako jediný Suchánka předčil v úspěšnosti zásahů (93,6 %), odchytal ale o tři zápasy méně, Suchánek se mu v této statistice skoro vyrovnal (93,4 %) a měl jednoznačně nejnižší průměr inkasovaných branek na zápas – 1,52.

K tomu přidejte světový rekord v počtu získaných kanadských bodů za neuvěřitelné čtyři asistence. Bývalý svěřenec Jiřího Sklenáře či Jana Švaříčka překonal například Henrika Lundquista.

„Zní to skvěle, jsou tam obrovská jména. Určitě to bylo chtěné,“ zasmál se a poté zvážněl. „Ne, bylo to spíš o náhodě. O kvalitní práci obránců a útočníků, že dokázali rychle založit útok a dát z toho gól. Je to spíš jejich zásluha,“ dal Tomáš Suchánek kredit spoluhráčům.

Stříbrní hrdinové: Pět hráčů, kteří dotáhli dvacítku k medaili na MS

Dva z nich, kapitán Stanislav Svozil a útočník Martin Ryšavý pochází z Přerova. Všichni tři navíc chodili devět let do stejné hokejové třídy ZŠ Želatovská. Všichni ji v roce 2018 opouštěli s vyznamenáním.

„Mamka mě do učení vždy donutila. Musel jsem pokaždé aspoň projít. Jsem ale rád za to, jak nám škola vždy pomohla. Když jsme měli problém, učitelé tu pro nás byli,“ vyzdvihl Suchánek.

A nezapomněl ani na trenéry úspěšných ročníků 2002 a 2003, kterým se dařilo pravidelně jezdit na mistrovství republiky, jako osmáci vybojovali bronz a v extralize mladšího dorostu jim medaile unikla o vlásek.

„Každý rok jsme měli skvělou partu. Tu nejlepší, v jaké jsem působil. Vždy jsme měli skvělý tým a vyhrávali jsme. Vzpomínám takto na celé mládí v Přerově,“ řekl závěrem Tomáš Suchánek.

Řekli o Suchánkovi:

„Byl to pro mě návrat do žákovských kategorií. V Přerově jsme se na něj vždy mohli spolehnout. Potvrdil, jak v Americe vyrostl a jaký udělal progres.“ Martin Ryšavý

„Všechny překvapilo, jak Tomáš chytá. My s Martinem Ryšavým jsme byli úplně v klidu. Byl to Tomáš, jakého známe. Věřili jsme mu. Předvedl zase o něco lepší výkon než v létě a byl jedním z hlavních důvodů, proč jsme se dostali tak daleko.“ Stanislav Svozil

„Teď se potvrdilo, jak obrovský pokrok udělal. Pamatuji si jej od jeho osmi let, kdy to bylo děťátko. Když jsem se pak vracel do Přerova, chytal v mladším dorostu a byl to kluk ve správné pubertě. Některé tréninky s ním, potažmo s Postym, byly hodně náročné. Nejenom pro mě, ale kolikrát i pro ně. Když přišli na trénink o minutu později a já jsem na ně začal řvát, asi to pro ně nebylo příjemné. Jak jsem Suchoše viděl teď, tak dospěl, vyspěl a ví, co od hokeje chce. Hrozně se mi to na něm líbí.“ Jiří Sklenář, trenér brankářů pro klubový web Zubrů