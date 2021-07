„Určitě jsem se díval na historii a kdo tam hrával. Byla to velká jména. Carey Price tam dokonce před sezonou v srpnu stále jezdí trénovat, má dokonce vlastní stabilní místo v šatně s klukama. Má to tam nachystané, až zase přijede,“ popisuje brankář české reprezentační osmnáctky.

Nejlepší gólman NHL sezony 1999/2000 Olaf Kölzig kromě spolupráce s Washingtonem Capitals spoluvlastní právě klub WHL Tri-City Americans, sídlící v Kennewicku ve státě Washington.

„Vím, že je spolumajitelem toho týmu, ale vůbec ještě nevím, jestli se s ním potkám. Kdyby tam byla možnost, že by mě trénoval, nebo mi předal nějaké zkušenosti, to by byla bomba. Nezažil jsem ho, že bych ho mohl sledovat v bráně, ale díval jsem se na jeho jméno a co vše dokázal v NHL,“ prozradil Tomáš Suchánek. Mimochodem, jedním z majitelů organizace je i legendární centr Stu Barnes.

On, slavný Němec Kölzig či jeden z nejlepších gólmanů současnosti Carey Price ale nejsou jedinými zajímavými jmény spojenými s Tri-City. Nechybí česká stopa, týmem prošli například Dušan Salfický či Vladimír Vůjtek mladší. „Je to další plus, které mi pomohlo v rozhodování,“ přiznal Suchánek.

Hlavní roli ale rozhodně sehrál fakt, že Americans již před minulou sezonou český talent draftovali. „Začal jsem nad tím už tehdy uvažovat, ale rozhodl jsem se ještě rok zůstat v Česku. Myslím si, že teď je to pro mě nejlepší volba pro můj hokejový i životní rozvoj,“ věří přerovský rodák.

Telefonáty z NHL

Toho nyní čeká další velký krok hokejové kariéry. Ještě před odletem do Spojených států je na programu 23. a 24. července draft NHL. A Suchánek je mezi evropskými brankáři postaven velice vysoko.

„Už jsem si s pár týmy volal, bylo jich pět nebo šest. Měl jsem i videohovory, dost týmů mi poslalo i takové základní dotazníky. Konkrétní představy nemám. Samozřejmě ale doufám, že budu draftovaný a nějaký tým mi dá důvěru,“ věří.

Do Ameriky Tomáš Suchánek odlétá kolem 20. srpna. Nyní se individuálně připravuje s kondičním trenérem Jakubem Fryčem v Olomouci, doma v Přerově pak chodí na led s trenérem brankářů Jiřím Sklenářem.

„Poté, co nám skončilo mistrovství světa osmnáctek, jsem chtěl individuální přípravu. S Kubou Fryčem už jsem jednou přípravu měl a byl s ní naprosto spokojený. Chci se na další sezonu připravit co nejlépe, protože vím, že může být velmi důležitá. To, že mám navíc možnost chodit na led s Jirkou Sklenářem v Přerově, to je super bonus,“ připomněl mladý gólman.

S trenérem prvoligových Zubrů se v MEO Aréně pilně připravuje na zámořský styl hokeje, který i pro brankáře znamená spoustu změn.

„Snažíme se zaměřovat na úzké hřiště a specifika, která to přináší. Hodně se soustředíme na hru kolem brány, dorážky a situace, které se na malém hřišti dějí. Hlavně to zrychlit a pořád pracovat na nedostatcích. Zaměřujeme se hodně na techniku bruslení,“ uzavřel Tomáš Suchánek.

Vydá se český talent ve stopách Olafa Kölziga či Careyho Price?