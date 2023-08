Ke kauze českého hokejového obránce Libora Šuláka, rodáka z Pelhřimova, který dál pokračuje ve svém angažmá v Rusku, přesto by ale rád příští rok v květnu reprezentoval Česko na domácím světovém šampionátu, Deník oslovil také některé hokejové osobnosti na Vysočině.

Libor Šulák | Foto: Deník/Roman Dušek

Ještě jednou, oč vlastně jde. Devětadvacetiletý bek dál pokračuje, i přes ruskou agresi na Ukrajině, v Kontinentální hokejové lize. „Teď nemůžu nastupovat za český národní tým, když hraju v Rusku. Poslouchejte, jsem hokejista, líbí se mi tady. Chci hrát, chci dělat to, co umím, v kvalitní lize,“ reagoval Šulák na fakt, že z rozhodnutí českého svazu nemohou Česko reprezentovat hokejisté, kteří hrají v Rusku.

Žoldák Šulák. Kvůli Rusku to schytal. Ty bezmozku, nadával vítěz Stanley Cupu

Dotyčné, kteří nechápou, proč tak učinil, se snaží přesvědčovat, že učinil správný krok. „Dělám to neustále. Říkám vám, že mi tady nikdo nedělá nic špatného, všechno mi vyhovuje. Prostě hraju hokej,“ sdělil zadák, jenž Česko reprezentoval na loňských zimních olympijských hrách v Pekingu a třech světových šampionátech.

A tato slova vyvolala vlnu reakcí od řady známých jmen v hokejovém prostředí. Co na to říkají osobnosti z Vysočiny?

MARTIN NEČAS, předseda SKLH Žďár nad Sázavou

Je to každého věc, ale tohle ti kluci mohou ovlivnit, mohou přestoupit kamkoliv jinde v Evropě či po světě. Musí přijmout pravidla, jaká jsou daná, ta hovoří jasně. Rusko je agresor, kdo zde hraje, nemůže reprezentovat, tak to prostě je.

Současně si uvědomuji, jak je vše složité, proto se k tomu nechci příliš vyjadřovat. Rozumím tomu, že mají z Ruska dobrou nabídku, za super peníze, mohou zabezpečit rodinu. Jinde asi taková nabídka nepřijde. Je to rozhodnutí každého hráče a musí počítat s tím, že nějaká reakce musí přijít.

NHL? Kdepak, radši Rusko. Nejsem politik, hraju hokej, říká kanadský mistr světa

RADEK HAMAN, trenér BK Havlíčkův Brod

Upřímně řeknu, že je škoda, že se do toho ti kluci pouští. Dochází pak přesně k tomu, že se vše řeší v médiích, lidé reagují na jednu či druhou stranu. Nikdy přitom nebude stoprocentní názor na jednu či druhou z nich.

Od Šuláka je to ale nešťastné vyjádření. Rozumím tomu, jak asi vše myslel. Za sebe jeho slova nevnímám tak, že by podporoval válku, prostě šel za prací. Já jsem zastáncem toho, že by se měly sport a politika oddělovat. Na druhé straně jste v zemi, která je agresorem.

Na tohle téma mluvit je v dnešní době tak citlivé, že se to okamžitě otočí a vrátí jako bumerang. Více se k tomu říci nedá. Nechci to ani řešit, protože toto nemohu ovlivnit a já řeším jen věci, které ovlivnit mohu.

Tlačenice u Putinových vrat. Západní hokejisté chtějí být Rusy, větří miliony

MARTIN PLEVA, kapitán SKLH Žďár nad Sázavou

Samozřejmě se mi Šulákovo vyjádření nelíbilo. Nějak situaci pojmenoval, ale podle mého ji asi moc nepochopil. Nelíbí se mi, že jdou nyní hokejisté do Ruska vydělávat krvavé peníze.

Asi si teď v Rusku těchto hráčů daleko více váží, ti tam hrají kvůli penězům, ale nikdo nemůže říkat takové věty. Copak nechápe, že být na jejich straně, je prostě špatně? Šulák to přitom podá tak, že všichni jsou blázni a v Rusku se nic neděje. Přitom je to úplně obráceně.