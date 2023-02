Národní tým složený pouze z hráčů do 25 let? Možná někdy příště. Finský trenér českých hokejistů Kari Jalonen a jeho asistenti Libor Zábranský starší s Martinem Eratem se nakonec rozhodli pozměnit původní plány a místo avizovaného výběru mladé generace jsou v nominaci na únorové Švédské hry i zkušenější reprezentanti.

Legendární „Šéf" Ivan Hlinka by oslavil 73. narozeniny. Projděte si jeho kariéru

Jedním z důvodů bylo, že se některé ostřílené reprezentanty nepodařilo zařadit do kádru na úvodní dva turnaje v sezoně. Dalším je rovněž fakt, že se mix zkušenosti s dravým mládím na předchozích turnajích v rámci série Euro Hockey Tour osvědčil.

„Měli jsme původně v plánu vzít výběr hráčů do 25 let, což jsme trochu změnili,“ řekl Jalonen na nominační tiskové konferenci v Praze. Naznačil to už při prosincových Švýcarských hrách v Helsinkách a Fribourgu. Tehdy uvedl, že chce vidět ve hře centra Jana Kováře, který nebyl k dispozici kvůli účasti Zugu ve čtvrtfinále Ligy mistrů, či ze zdravotních důvodů omluvené obránce Michala Kempného s útočníkem Vladimírem Sobotku ze Sparty.

Všichni zmiňovaní už v nominaci na Švédské hry nechybí. „Chtěl jsem vidět také Jeřábka, který hraje v Třinci skvěle. Také Kloka nebo Jordána. Klok se vrátil ze Severní Ameriky a Jordán odešel z Ruska,“ podotkl Jalonen.

Zkušenosti, ale také další nováčci

Účastníka mistrovství světa 2021 v Rize i loňských olympijských her v Pekingu Kloka, který na začátku listopadu odešel z farmy Arizony do švédského Rögle a v polovině ledna se stěhoval do švýcarského Lugana, měl loni v dubnu na startu přípravy před světovým šampionátem v Chomutově. Ze zdravotních důvodů ale sedmadvacetiletý rodák z Ostravy o boj o MS přišel.

Jordán, jenž nechyběl na loňském mistrovství světa v Tampere a Helsinkách při zisku bronzu, na začátku prosince odešel z Chabarovsku do švýcarského Rapperswilu-Jona. Otevřela se mu možnost opět reprezentovat, protože hráči z KHL kvůli válečné agresi na Ukrajině za národní tým nastupovat nemohou.

„Čas rychle letí a někteří hráči už nebyl v reprezentaci rok. Na Karjale i na Švýcarských hrách jsem byl velice spokojený a fungovalo spojení zkušených hráčů s mladými. I proto jsme trochu pozměnili plány,“uvedl Jalonen. Přiznal, že by měl zájem vidět v akci i zkušené útočníky Tomáše Hyku s Lukášem Sedlákem z Pardubic, k čemuž zatím nebyla příležitost.

Last minute extraligové posily: Sparta lovila na severu, změny v Hradci i Třinci

V kádru pro třetí díl Euro Hockey Tour jsou nováčky obránce Ondřej Vála z Pardubic a třetí gólman Jan Lukáš z Olomouce. Méně než deset startů za reprezentaci mají oba gólmani Petr Kváča z Liberce s Alešem Stezkou z Vítkovic, bek Pavel Pýcha z Mladé Boleslavi a prosincový debutant Kryštof Hrabík z Plzně, Oscar Flynn z Liberec, Jan Bambula z Olomouce, Michal Kovařčík z Jukuritu Mikkeli, Lukáš Jašek Pelicans Lahti a také Dominik Lakatoš, který se celou sezonu pohybuje v popředí produktivity extraligy.

Jeho opomíjení Jalonen při minulých dvou turnajích v sezoně nechtěl komentovat s vysvětlením, že se k hokejistům chybějícím v kádru nevyjadřuje. Nakonec v prosinci před Švýcarskými hrami naznačil, že ho zklamalo, když se Lakatoš loni kvůli zranění omluvil z přípravy na mistrovství světa a odjel na dovolenou. Teď už vítkovickému útočníkovi příležitost dal.

V 27členné nominaci tedy figurují tři brankáři, devět obránců a patnáct útočníků. Hned sedmnáct hráčů působí v domácí nejvyšší soutěži, čtyři ve švýcarské NLA a šestice hráčů dorazí ze švédské a finské ligy. A pro 16 reprezentantů jsou blížící se Švédské hry premiérovou akcí v probíhající sezoně.

„Když započítám i Švédské hry, tak se v zápasech národního týmu v této sezoně představilo či představí téměř 60 hráčů. Díky zápasům Euro Hockey Tour si můžeme s asistenty vytvořit představu, jak jsou jednotliví hráči schopni obstát na mezinárodní úrovni. I proto chci dát šanci většímu množství hráčů,“ prozradil finský kouč.

Národní mužstvo se společně sejde v pondělí 6. února v Praze, kde absolvuje od úterý do středy celkem tři tréninky. Ve středu odpoledne pak odletí do Švédska, kde o den později v Malmö vstoupí do turnaje proti domácímu Švédsku. V sobotu čeká svěřence trenéra Jalonena Finsko, nedělní poledne pak bude patřit závěrečnému souboji se Švýcarskem.

Nominace českých hokejistů na Švédské hry v Malmö (9.-12. února):



Brankáři: Petr Kváča (Liberec), Aleš Stezka (Vítkovice), Jan Lukáš (Olomouc).



Obránci: Jakub Jeřábek (Třinec), Michal Kempný (Sparta Praha), Ondřej Vála (Pardubice), Pavel Pýcha (Mladá Boleslav), Petr Zámorský (Plzeň), Michal Jordán (Rapperswil-Jona/Švýcarsko), Lukáš Klok (Lugano/Švýcarsko), Vojtěch Mozík (Rögle/Švédsko), Libor Zábranský mladší (Jukurit Mikkeli/Finsko).



Útočníci: Ondřej Beránek, Jiří Černoch (oba Karlovy Vary), Hynek Zohorna, Jiří Smejkal (oba Oskarshamn/Švédsko), Jan Bambula (Olomouc), Jakub Flek (Kometa Brno), Oscar Flynn (Liberec), Kryštof Hrabík (Plzeň), Dominik Lakatoš (Vítkovice), Adam Musil (Pardubice), Vladimír Sobotka (Sparta Praha), Filip Chlapík (Ambri-Piotta/Švýcarsko), Lukáš Jašek (Pelicans Lahti/Finsko), Jan Kovář (Zug/Švýcarsko), Michal Kovařčík (Jukurit Mikkeli/Finsko).