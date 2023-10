Když hokejový tým dostane ve dvou utkáních skoro sto branek, něco je špatně. Ve švédském Långshyttanu to ale berou jinak – chtějí se prý hokejem hlavně bavit. Jejich soupeři se ovšem příliš nebaví, podle nich nemá tak slabý celek v soutěži co dělat.

Pokud jsou góly kořením hokeje, tak zápasy Långshyttanu představují guláš, nad kterým někomu ujela ruka s paprikou a pepřem až k nepoživatelnosti. Stačí uvést, že tento venkovský tým ze středního Švédska prohrál první dva zápasy nové sezony 0:43 a 0:53.

Je pravda, že jde pouze o regionální soutěž, čtvrtou úroveň švédského ligového systému. Nemluvíme o NHL. Ale i tak jde o výsledky, jejichž mimořádnost bije do očí. Stačí se vžít do kůže nebohého brankáře vypečeného mančaftu, který celý zápas nedělá nic jiného než že loví puky ze své sítě.

Nebo ne? „Je fantastický, opravdu dobrý gólman. V budoucnu o něm ještě určitě uslyšíte,“ řekl trenér Långshyttanu Stefan Warg pro pořad Hokejové ráno listu Sportbladet. „Samozřejmě je pro něj těžké dostávat tolik gólů, ale vyrovnává se s tím dobře,“ dodal kouč.

Řeč je o teprve šestnáctiletém Midasi Lappalainenovi, který chytá za zřejmě nejděravější obranou v evropském hokeji. A je nutné zdůraznit, že opravdu chytá. V prvním mači sezony na ledě sice dostal 43 branek, ale připsal si 84 úspěšných zákroků. Ano, šlo na něj neuvěřitelných 127 střel. V dalším zápase to bylo podobné, byť ho po dvou třetinách vystřídal kolega.

„To je úspěšnost kolem 66 procent. Mít přes osmdesát zákroků vůbec není špatné,“ komentoval to ve zmíněném pořadu bývalý profesionální brankář Oscar Alsenfelt.

Snem je vyhrát alespoň jeden zápas

Ale co na to soupeři? Asi nepřekvapí, že opulentní gólové hody je moc nebaví. Zápasy proti Långshyttanu jsou smutně předvídatelné a vlastně ani nejde mluvit o soutěžním hokeji. Spíš se množí názory, že takové mužstvo nemá ve čtvrté lize co pohledávat.

„Jsou příliš špatní, aby hráli na této úrovni,“ uvedl pro list Dala-Demokraten Markus Kalström, trenér týmu Hedemora, který minulý týden nasázel bezmocnému outsiderovi 53 branek. „Navíc jde o bezpečnostní riziko,“ zní od kritiků nově vzniklého mančaftu.

Warg si s tím nedělá těžkou hlavu. „Víme o tom, ale ta kritika vypovídá spíš o nich než o nás. My se chceme hokejem bavit,“ řekl trenér, který měl proti Hedemoře k dispozici jen deset hráčů do pole. „Zkusili jsme postavit nový tým, který neměl žádná přípravná utkání. Všechno se postupně učíme,“ dodal.

Cílem Långshyttanu je prý vyhrát v sezoně alespoň jeden zápas. Zatím to bohužel vypadá, že pravděpodobnější je pokoření rekordu pro nejvyšší prohru v dějinách švédského hokeje. Zatím je to skóre 72:1 z jedné nižší soutěže v roce 1974.