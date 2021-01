Bojuje o místo v NHL. Michal Teplý po uplynulém juniorském světovém šampionátu v Kanadě zůstal za oceánem a snaží se probojovat na výsluní. Zkusí se prosadit do kádru týmu Chicago Blackhawks. „Momentálně máme do dvanáctého ledna kemp,“ přiblížil devatenáctiletý útočník. V původním rozhovoru pro Deník zhodnotil nejen nedávný šampionát, ale přiblížil i své nejbližší cíle a plány.

Popis fotky: Michal Teplý - Český hokejový útočník Michal Teplý v dresu Chicaga. Chicago - Český hokejový útočník Michal Teplý podepsal nováčkovský kontrakt s Chicagem, které si ho vybralo ve čtvrtém kole loňského draftu NHL ze 105. místa. Osmnáctiletý | Foto: ČTK / ČTK

Jak byste zhodnotil nedávno skončený světový šampionát?

Na to, jaký jsme měli tým a jací proti nám hráli soupeři, si myslím, že to bylo dobrý. Neříkám, že to bylo super, ale nebylo to ani hrozný. Hráli jsme to, na co jsme měli a vydali ze sebe úplně všechno.