Zákulisí i hlavní scéna hokejového mistrovství světa očima a objektivem fotoreportéra Deníku Františka Bílka.

MS v hokeji, Praha: Švýcarsko - Česko | Foto: Deník/František Bílek

Bob a Bobek určitě nespí v klobouku. Spíš budou přes noc napojeni na velmi kvalitní zdroj energie, protože jejich entuziazmus je během zápasů nevyčerpatelný. Zatím se mi nepodařilo zjistit, jestli v kostýmech jsou jako před devíti lety animátoři z Kanady, tedy profíci, pro které je burcování fanoušků obživou. Během jednoho zápasu se nadřou podobně jako hráči na ledě, i výkony představitelů oblíbených postaviček jsou vlastně sportovním výkonem.

To novináři se tolik nezapotí. Přesto na to, že někteří pracují na pražském (a pochopitelně i ostravském) šampionátu od rána do večera, pořadatelé mysleli. Nebudu vám vypisovat, jaké jídlo máme v mediálním centru k dispozici, abychom nepracovali hladoví, jsme tu prioritně za hokejem, ne za jídlem, ale musím se zmínit o jedné kuriozitě, která mně i kolegy pobavila. Na toaletách si totiž kromě rukou můžeme i vyčistit uši a použít deodorant. Nejen já, ale i mnohem zkušenější kolegové byli překvapeni (a možná i potěšeni); podobnou nabídku na péči o sebe samého prý ještě na žádném hokejovém šampionátu nedostali. Nemůžu ale říct, že bych v tiskáči potkával jen voňavé žurnalisty. Hlavně k večeru je na některých znát, že jejich pracovní den byl velmi náročný.

Na novináře se na světovém šampionátu myslíZdroj: Deník/František Bílek

Cestou z mediálního centra k ledu jsem narazil na po schodech do třetího patra spěchajícího Roberta Zárubu. Všechna čest, řada kolegů si raději počká na výtah, aby dala odpočinout svým nohám, komentátorská legenda ale s úsměvem na rtech dala přednost rozvoji vlastní fyzičky. Možná Robert pookřál po boku spolukomentátora Jakuba Voráčka, který za své postřehy a projev sklízí jen pochvalu.

Před soubojem Finska s Norskem jsem si rezervoval fotopozici číslo čtyři, což čtvrtý hrací den velmi symbolické. O systému přidělování míst na focení napíšu příště, rozhodně je zajímavý. Bohužel mi utekly první dva góly Finů, které padly do branky přímo přede mnou. Při tom prvním jsem nestačil rychle zaostřit, při druhém jsem kontroloval nastavení foťáku. Utěšoval jsem se tím, že stejně nebyly příliš fotogenické.

Fotopozice u leduZdroj: Deník/František Bílek

Večerní zápas Česka se Švýcarskem mi znovu potvrdil, jak pesimistickým národem jsme. Po první třetině jsem přecházel z hlediště, odkud lze také z předem stanovených pozic fotit, dolů k ledu. Cestou jsem vyslechl části tří rozhovorů fanoušků. Náš národní tým zatracovali. „Budeme rádi, když si vůbec zahrajeme čtvrtfinále," zaznělo například. Většina českých fanoušků absolutně nerespektuje sílu Švýcarů, kteří patří do okruhu kandidátů na medaili. Kvalita jejich hokeje šla nahoru už dávno, proto mě zaráží, že v očích mnohých jsou bráni za outsidera.

O skvělém švýcarském týmu ostatně mluvili s uznáním i naši hokejisté v mixzóně. Byli na první pohled zklamaní, ale uvědomovali si, kdo na druhé straně hřiště stál. „Dáváme do toho srdce, makáme jeden za druhého, všichni se povzbuzujeme na střídačce. Na ledě odvedeme maximum. Když takhle půjdeme dál, tak věřím, že budeme úspěšní," řekl Jakub Flek.

Jakub Flek mezi novinářiZdroj: Deník/František Bílek

Nicméně s reprezentanty země helvétského kříže Česko padlo po nájezdech 1:2 a zaznamenalo tak na turnaji první porážku. A cestující v „mém" autobusu číslo 375 se poprvé během šampionátu nesvezli po zápase Čechů zadarmo. Neplatili jen ti, kteří jeli pouze pár zastávek. To asi za ten bod ze základní hrací doby.

A ještě moje fotka hracího dne číslo čtyři. Vznikla v 57. minutě zápasu, server onlajny.com ji popsal takto: „Hischier se parádně otočil kolem Krejčíka, díky fintě se dostal těsně před Dostála, trefuje jeho hruď a horší pro něj je, že se pak v pádu nešťastně obličejem střetl s bruslí vracejícího se českého hráče."

MS v hokeji, Praha: Švýcarsko - ČeskoZdroj: Deník/František Bílek

Jak je vidět, mladý švýcarský forvard Nico Hischier nebyl daleko od tragédie.