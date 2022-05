Hokejoví fanoušci zase mají konečně co žrát. Je pravdou, že se současnými výkony národního týmu na mistrovství světa ve Finsku se nedá úplně říct, že by nebylo o čem debatovat, přesto se konec Washingtonu v play-off za mořem dostal do středu pozornosti nevídanou rychlostí.

„Tak Ovečkin má po play-off, kam asi teďka pojede? Může na Donbas, tam ho budou potřebovat,“ zaznělo v twitterové konverzaci fanoušků. „Ovečkin spěchá na letadlo, ale ne do Finska, přímo do Kremlu za svým kamarádem,“ nebral si servítky další z rozohněných.

Poslechni si ukrajinskou hymnu, Sašo! Geroj Ovečkin dál dráždí fanoušky mlčením

A není divu. Namazat si na chleba ruského snajpra Alexandra Ovečkina, jenž se zejména v posledních měsících zapsal do paměti hokejové veřejnosti jako prachobyčejný buran a podporovatel válečného zločinu? To je nabídka, kterou by byla hotová hloupost odmítat.

Z hrdiny kašparem

Vraťme se přibližně o desítku týdnů nazpátek. Ruská vojska rozpoutávají na sousední Ukrajině válečné krveprolití, jejich vůdce Vladimir Putin dává jasné rozkazy: ničit vše, co přijde do cesty. Sportovci z celého světa tyto činy okamžitě odsuzují, nad kroky ruského diktátora zůstává většině rozum stát. Tedy až na pár výjimek. Výjimek, ze kterých se nejen sportovní společnosti dělá nevolno.

Najdou se tací, kteří své názory raději uchovají do hloubi duše, aby předešli zbytečným problémům v rodné zemi. U nich však víte, že to dělají jen pro dobro své a svých nejbližších. Ale společné fotky s Putinem na sociálních sítích, viditelné vyhýbání se médiím dožadujícím se pouhé pravdy a ignorování tíhy situace, to už je skutečně moc. A nejen pro hokejové nadšence.

Kauza Ovečkin s českou stopou. Blok z Washingtonu a NHL mlčí

Kanonýr Capitals ze sebe v průběhu válečného konfliktu na východě Evropy udělal jednoduše kašpara. A jeho věčná nálepka ikony a hrdiny sčítá den co den hodně viditelné šrámy. Pro malé hokejisty býval dětským hrdinou, nyní je spíš obyčejným hlupákem. Ale dostává to, co mu jednoduše patří.

„Víte, jednoho dne bude Ovečkin pryč, stejně jako Putin. Druhý jmenovaný bude souzen v Haagu nebo pověšen v Moskvě na pouliční lampu, a ten první se bude snažit ututlat své přátelství s válečným zločincem," řekl výstižně ruský novinář žijící za mořem Slava Malamud.

Fotka s Putinem, transparenty i nenávistné vzkazy. Na Ovečkina čekalo v Kanadě nepříjemné přivítání.Zdroj: ČTK/AP/AMBER BRACKEN

Ale konec s cestou do hlubin Ovečkinovy duše. Jedna věc se šestatřicetiletému útočníkovi upřít nedá. Pro svou zemi vždycky dýchal. Ať bylo dobře nebo zle. Reprezentovat pro něj byla čest. Znaven po dlouhé a náročné sezoně, zklamaný po trpkém konci v play-off, to u něj nehrálo žádnou roli. Národní tým bral zkrátka jako samozřejmost.

Už na šampionátu v Rize před šestnácti lety se jako dvacetiletý nováček proháněl ve společnosti těch nejlepších v zemi. O sedm let později zase přiletěl do Helsinek na jediný zápas. Rusové klíčový duel turnaje nezvládli, Ovečkin si však připsal dva kanadské body. A pro fanoušky se stal prototypem národního hrdiny.

Jak nadčlověk Putin využívá známé sportovce. Ozvat se proti režimu chce odvahu

Alexandr Ovečkin s bronzovou medailí na krku.Zdroj: ČTK/AP/Nathan Denette

Celkem třináct účastí na světových šampionátech. Mezi zámořskými hvězdami byste věrnějšího pracanta hledali jenom marně. Jeho touha reprezentovat a přinášet východní velmoci ty největší trofeje byla nezlomná. A toho s náramnou grácií využila rovněž partička vyvolených z Kremlu.

„Ovi, budeš náš národní hrdina!“ jako by se ozývalo z horkých křesel moskevského paláce. Jenže tato na první pohled vzácná hodnost v sobě skrývala něco úplně jiného. Hrdina pro lid, kamarád a spojka pro vládnoucí elitu. A od té doby už bylo všechno jenom špatně.

Fotografie s ruským prezidentem

Sportovní svět od Ovečkina chtěl jasné odsouzení současného dění na Ukrajině, přívětivé odezvy se však dodnes nedočkal. I čtvrt roku po vypuknutí války visí na hráčově instagramovém profilu fotka s prezidentem Putinem. A na otázky týkající se současné situace jednoduše mlčí.

Kdyby byla normální situace, byl by ruský snajpr nejspíše už dávno v dějišti turnaje ve Finsku. Ve Washingtonu by sedl na nejbližší let směrem přes oceán a utíkal za svými krajany. Samozřejmě s jediným cílem, kterým by bez pochyb byla jen ta nejzářivější medaile.

I navzdory tomu, že letošní play-off dohrával se zraněným ramenem. Jenže poté do hry vstoupila IIHF, jež razantně odsoudila ruské válečné počiny a vyloučila Ovečkinovu vlast ze závěrečného turnaje. Ubohé heslo „zastavte válku, prosím“ bylo z úst ikony hodně málo. Natož aby to někoho dohnalo k přemýšlení.

Car s dobře seřízenou hokejkou. Jak se z Putina stal nejlepší kanonýr všech dob

A tak se legenda hokejové organizace z hlavního města Spojených států rázem ocitla na slepé ulici. Na šampionát jsou dveře zavřené, všude jinde po světě by jej při pouhém zahlédnutí zřejmě hnali na jatka. Zbývá jediná možnost. „Utéct“ domů do Ruska.

Tam bude ostatně Ovečkinovi možná úplně nejlépe. Bude po boku rodiny, možná se staví i na otočku do Kremlu a veškeré trápení z letošní turbulentní sezony jednoduše na chvíli odloží do šuplíku. Tak či onak, na hokej může nyní zapomenout. Tedy pokud nemá v plánu uspořádat setkání Putin Teamu, jenž před pěti lety sám založil na podporu válečného zločince.

Jedno je však jisté: špinavé skvrny ze sebe bude smývat v očích hokejových fanoušků jen velmi těžko.