Pětka od Rusů. Hokejisté se znovu trápili, čekání na první vítězství trvá dál

„Je jasné, že jsme věděli, že nás budou chtít Rusové na začátku zatlačit, ale v podstatě na nás ani vletět nemuseli. Hned v prvních vteřinách jsme zbytečně zazmatkovali, čistě prohrané buly a hned první střela skončila gólem. Takže ani nepotřebovali, aby nás dostali pod nějaký drtivý tlak,“ zlobil se po zápase Pešán.

Duel nabídl několik pasáží, kdy byli Češi lepší a vytvářeli si střelecké příležitosti (které se zlověstnou spolehlivostí zahazovali), ale to nic nemění na tom, že Rusové měli zápas celou dobu bezpečně pod kontrolou.

Národní tým stíhá jedna pohroma za druhou. Vítězství by dodalo sebevědomí

„Měli jsme šance, ale ani ty nejvyloženější jsme nedali. Snížili jsme sice v přesilovce, ale celkově byl soupeř fyzicky daleko zdatnější, silnější v osobních soubojích, defenzivně daleko ostřejší okolo vlastní branky,“ posteskl si Pešán, smutně si vědomý faktu, že jeho tým v nové sezoně ještě ani jednou nezvítězil.

Koho povolat na olympiádu?

To by nebyla taková katastrofa, kdyby šlo jako obvykle „jen“ o přípravné turnaje. Jenže tentokrát jde v Moskvě o poslední prověrku před únorovou olympiádou. A co víc: pokud nakonec NHL své hráče do Pekingu nepustí (což se stále ještě může klidně stát), olympijská nominace se zřejmě bude dost podobat současnému kádru.

Krejčí: Návrat jsem si představoval jinak, bohužel jsem nepomohl nějakým gólem

To nevěstí nic dobrého. „Jsem velmi zklamaný, protože prohrát takovým způsobem, když do olympiády zbývají dva zápasy, to je pro tyto hráče nepřípustné,“ kritizoval Pešán. Oproti čtvrtečnímu mači s Finy scházel David Krejčí, ale na ledě byly takové osobnosti jako Jan Kovář, Milan Gulaš, Michael Frolík, Vladimír Sobotka, Michal Řepík a další.

„Je velká otázka, koho případně do toho týmu donominovat. Jestli je vůbec koho,“ zapochyboval Pešán. Najít správné hráče a vyladit týmovou chemii je však primárně právě trenérova práce. Pešánovi se v ní moc nedařilo už na jarním mistrovství světa v Rize a nyní přichází ještě náročnější test.