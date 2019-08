V zápase jste třikrát prohrávali o dva góly. Ukázal ten zápas sílu týmu?

Máme kvalitní tým, byl to první zápas, z toho možná trošičku pramenily ty chyby. Nechci, aby to znělo jako výmluva, ale je tady spousta kluků, co s námi hráli jenom dva, tři zápasy. Navíc naposledy minulý týden v Klatovech, což je při vší úctě soupeř o dvě soutěže níž. Tohle je úplně jiný level. Přišli lidi, bylo to fyzicky náročné.

Kam byste kvalitou zařadil Hämeenlinnu?

Všechny týmy v Champions League jsou kvalitní. A mě takový hokej baví. Je to jiné než v extralize. Tam se všichni známe. Hrajeme spolu nejméně čtyřikrát za sezonu, bývá to spíš ze zajištěné obrany a není to taková lítačka jako s Finy. Naopak tyhle zápasy jsou otevřené, je tam prostor pro protiútoky a potom člověk musí i víc bránit, protože je to fakt rychlé.

Potěšilo vás, že jste rychlé tempo zachytili?

Trénujeme tak, že to až takový problém nebyl. Kolikrát si říkám, že i když jsou ty zápasy jiné, tak to je v rozích daleko těžší. Oni hráli lépe pozičně. A i když se člověk dostal do nějakého postavení, nebylo to kam nahrát, protože oni to před bránou zamkli. Pár situací jsem řešil střelou. Jednou to prošlo, jednou ne, byl z toho i brejk. V extralize když se prosadíme z rohu, je tam hned šance, protože obránce většinou propadne.

Nakonec jste ale přece jen rozhodl právě vy…

(usměje se) Kdo mě někdy viděl střílet z voleje, tak neuvěří, že takhle vystřelím. Někdy to vyjde, ale je pravda, že nejsem typický střelec bez přípravy. I když to trénuju už léta, nedaří se. Teď jsem to trefil zrovna dobře.

Po finských šampionech vás teď čeká dánský mistr. Nehrozí, že ho podceníte?

Je to dánský mistr, a když nějaký tým vyhraje doma ligu, je určitě kvalitní. S tím do toho půjdeme. Budeme chtít předvést znovu dobrý výkon s tím, že nebudeme chtít opakovat některé chyby.