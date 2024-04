Nějak začít musíte, ale tohle zažít prostě nechcete. Borci z hokejově exotického Kuvajtu ve svém prvním vystoupení na šampionátu Asie a Oceánie dostali pořádně na frak. Od Thajska schytali neuvěřitelný debakl 0:57, což je jeden z nejhorších historických výprasků pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF. Od rekordního skóre ale má tenhle výsledek pořád ještě hodně daleko.

Pro našince bizarní turnaj hokejových exotů se v těchto dnech koná v Uzbekistánu. Ve dvou skupinách zápolí i titul mistra Asie a Oceánie devět týmů – Thajsko, Kuvajt, Indie, Indonésie, Írán, Macao, Malajsie, Mongolsko a Spojené arabské emiráty. A asi tušíte, že o zběsilé výsledky tady není nouze.

Tak třeba hned zahajovací zápas turnaje byl bláznivý - Thajsko v něm zdemolovalo Kuvajt nepochopitelným skóre 57:0.

Největší hokejové debakly: Jižní Korea – Thajsko 92:0

(mistrovství Asie a Oceánie hráčů do 18 let, 1998)

Slovensko – Bulharsko 82:0

(olympijská kvalifikace žen, 2010)

Kazachstán – Island 63:0

(mistrovství Evropy hráčů do 18 let, 1998)

Statistiky zápasu jsou přímo směšné. Posuďte sami. Thajsko v první třetině vstřelilo 17 gólů a ve druhé přidalo dalších 28. V poslední periodě už zvolnilo – dalo „jen“ 12 branek.

Hned šest hráčů Thajska posbíralo dvouciferný počet bodů. Nejaktivnější byl Natapat Patong, který si připsal 7 branek a 6 asistencí.

I přes obrovský gólový příděl pochytal nebohý kuvajtský gólman Faisal Allenqawi 57 střel. Vítězové na něj přitom vyslali neuvěřitelných 122 puků, Kuvajt ze zmohl na jediný střelecký pokus.

Thajsko porazilo Kuvajt 57:0:

„Nevím, co je překvapivější. Skóre, nebo to, že Kuvajt má hokejový tým do 18 let,“ napsal jeden z uživatelů Facebooku.

Začinali jako otkloukánci

Nazdárci z Perského zálivu jsou všem pro smích. To ale byli i Thajci. V minulosti totiž platili za otloukánky, teď ovšem sami nakládají soupeřům. Na posledních dvou světových šampionátech III. B divize do osmnácti let brali bronz.

„Po letech útrap na mezinárodní scéně nyní má Thajsko obrovsky silnou mládež a mstí se každému, kdo jim stojí v cestě,“ poznamenal server SBNation.

Mimochodem, právě Thajsko je dodnes podepsáno pod největší ostudou hokejových dějin napříč kategoriemi IIHF. V roce 1998 schytala osmnáctka debakl 0:92 od Jižní Koreji. Tenhle unikát už asi nikdo nevymaže, ani Kuvajt. Pak ještě dostalo 52 gólů od Kazachstánu na asijských hrách 2007.