Ticháček dostal od Jágra zájezd do Pittsburghu. Společně vyrazí za Lemieuxem

Jiří Ticháček se chystá do Pittsburghu! Ne, zatím ne jako hráč, ale po životní sezoně ho ocenili majitel Rytířů Kladno Jaromír Jágr a společnost Kaufland zájezdem do slavného hokejového města, kde právě Jágr prožil svoje nejkrásnější časy a kde byl nedávno jeho dres číslo 68 slavnostně vytažen ke stropu haly. Do Pittsburghu vyrazí společně oba hokejisté.

Jaromír Jágr a zástupkyně Kauflandu předali Jiřímu Ticháčkovi cenu za výkony v sezoně - zájezd do Pittsburghu | Video: Petr Větrovský