Dvěma nedělními duely pokračoval nabitý čtvrtfinálový program play-off hokejové Tipsport Extraligy. První mečbol v ostře sledované repríze loňského finále pro sebe získali třinečtí Oceláři, kteří po fantastickém defenzivním výkonu v čele se stoprocentním brankářem Ondřejem Kacetlem vyloupili led pražské Sparty 3:0. Velké oslavy propukly rovněž v Hradci Králové. Mountfield totiž porazil v pátém utkání série na domácí půdě Liberec 6:4 a stal se tak druhým semifinalistou.

Sparta prohrála s Třincem páté čtvrtfinále 0:3 a je krok od konce sezony. Třinec bude doma útočit na postup | Foto: CPA

Čtvrtfinálová bitva dvou rivalů a loňských finalistů se ze Slezska vrátila zpět do hlavního města za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy. První utkání v třinecké Werk Areně sice zvládli lépe svěřenci trenéra Miloslava Hořavy, nicméně v odvetném klání o den později už byli šťastnější Oceláři, kteří tak rozhodli o tom, že nedělní duel v O2 areně bude zároveň přímým soubojem o první mečbol v sérii.

To po dvou vzájemných setkáních pod Ještědem získali komfortní náskok v sérii 3:1 hokejisté hradeckého Mountfieldu, kterým se v obou případech podařilo vyloupit led libereckých Bílých Tygrů. Nejprve vystřelil Východočechům druhý čtvrtfinálový bod v prodloužení Aleš Jergl, v pátečním duelu se pro změnu přihlásil o ústřední pozornost hrdina v masce Matěj Machovský.

Emoce stříkají, defenzivní válka hraje do not Hradci. Tygři už nemají kam uhnout

Začátek pátého utkání na ledě pražské Sparty nabídl fanouškům rychlý a důrazný hokej na obou stranách, prostor kolem brankoviště však zůstával bez většího ohrožení. Za hostující Oceláře zkusil překvapit Kováře po šikovné individuální akci autor nejvíce rozdaných hitů v letošním play-off Daniel Voženílek, Kacetla zase prověřil ránou od modré sparťanský bek Michal Moravčík.

Pražané se dostali do první velké šance ve 13. minutě, rychlou kombinaci v útočném pásmu režíroval Horák, který našel před brankou volného Poláška, jenže jeho střelecký pokus skončil mimo tři tyče třinecké klece. Domácí zůstávali v tlaku i nadále, po nahození Krejčíka dorážel nebezpečně Gustaf Thorell, vzápětí to zase z levého kruhu zkoušel kapitán Řepík.

Sparta si vylámala zuby na skvělém Kacetlovi

Slibné šance si však vypracovali také třinečtí hokejisté, největší potíže dělal domácí defenzívě elitní útok okolo kanonýra Martina Růžičky. A byl to právě on a jeho přesilovková formace, kdo nakonec zařídil úvodní branku pátého čtvrtfinále. Pouhých sedmačtyřicet vteřin před odchodem do kabin nadvakrát dorazil kotouč až za Kováře a Oceláři se ujali důležitého vedení.

Do druhého dějství vstoupili aktivněji domácí, z blízkosti pálil Gustaf Thorell, střela bez přípravy mu však nesedla podle představ. Nejblíže vyrovnání byl jen o malou chvíli později Kaše, který se snažil dostat do brány šikovnou pobídku Řepíka, ale i tentokrát zaúřadoval pozorný Kacetl mezi třemi tyčemi. Ofenzivní tlak Sparty poté vyvrcholil v následných dvou přesilových hrách, nicméně skóre zůstávalo i nadále beze změny.

Oceláři se ovšem vzápětí dopustili dalších nedovolených zákroků a série sparťanských početních výhod pokračovala. Pražané doslova oblehli celé útočné pásmo před Kacetlovou brankou, na připraveného hostujícího hrdinu však ani v jednom případě nedokázali vyzrát. Třinečtí tak doslova vyválčili přetrvávající vedení 1:0, které v O2 areně platilo i po druhé siréně.

Potíže s ledem už nebudou, věří šéf extraligy. Loukota vyzvídal u Fina Jalonena

Hned na startu třetí dvacetiminutovky mohli navíc hosté zahrozit po chybě na domácích hokejkách, slibné přečíslení dva na jednoho zakončoval Růžička, tento minisouboj však ovládl dobře připravený brankář Kovář. Na druhé straně dostali další možnost v početní výhodě svěřenci trenéra Hořavy, prokletí v koncovce však ani tentokrát neprolomili.

A osm minut před koncem mohlo být definitivně rozhodnuto, když na domácího gólmana z ničeho nic ujel úplně osamocený Voženílek, jenže střela třineckého útočníka nakonec orazítkovala pouze horní tyč. Sparta zatlačila svého soupeře i v samotném závěru, sáhla po hře bez brankáře, ale namísto vytouženého vyrovnání přišel krutý direkt, který Pražanům zasadili Daniel Kurovský s Markem Daňem dvěma brankami do odkryté klece.

Třinečtí tak splnili svůj defenzivní plán na výbornou a v pátém utkání čtvrtfinále zvítězili i za přispění skvělého Ondřeje Kacetla na ledě Sparty 3:0. Série se nyní přesouvá zpět do Slezka za stavu 3:2 na zápasy pro obhájce titulu.

HC Sparta Praha – HC Oceláři Třinec 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)



Branky a nahrávky: 20. M. Růžička (Voženílek), 58. Kurovský, 60. Daňo (Růžička). Rozhodčí: Hribik, Pražák – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 1:6, navíc Konečný (Sparta) 5 minut a do konce utkání. Využití: 0:1. Střely na branku: 33:12. Diváci: 14 117. Stav série: 2:3.

Mountfield zvládl s Tygry i divokou přestřelku

Úvodní dějství v hradecké ČPP Aréně se neslo ve znamení opatrného boje, který příliš gólových šancí nepřinesl. Aktivnější na hokejkách však byli domácí hokejisté, kteří se v 9. minutě dočkali zasloužené odměny v přesilové hře. Tu využil útočník Jakub Lev, jenž se trefil přesně na bližší tyč Neužilovy branky. Naopak Liberci se vůbec nedařilo dostávat do zakončení, za celou první třetinu vyslali na soupeřovu klec pouhé tři střelecké pokusy.

Hned na začátku druhé části navíc poslal domácí již do dvoubrankového trháku nikým nehlídaný Christophe Lalancette, který bez problému procedil puk až za ležícího Neužila. Nicméně pak přišla na domácí straně až nepochopitelná dvouminutová pasáž plná chyb, v rámci níž vrátili svěřenci trenéra Tomáše Martince do té doby bezzubé Tygry zpět do hry.

Play-off z pohledu hráče. Hokejisté Sparty budou mít speciální helmu s kamerou

Kontaktní branku hostů na 2:1 zařídil na začátku 24. minuty dorážející kapitán Petr Jelínek, na kterého vzápětí navázal důrazný Oscar Flynn, jenž si po individuální akci dojel i pro odražený kotouč a ten následně uklidil do odkryté Machovského branky. Dvě slepené branky Liberce pořádně zamávaly s jinak klidnou domácí střídačkou a už o malou chvíli později bylo na východě Čech opět zle.

Hradečtí se totiž v krátkém časovém sledu dopustili hned dvou nedovolených zákroků, po nichž dostali povzbuzení Bílí Tygři možnost devadesátivteřinové přesilovky pěti proti třem. Tu bleskově využil nekompromisní Petr Jelínek, který si zároveň připsal již druhou branku v utkání a další čtvrtfinálový obrat hostů byl dokonán. Už po necelých dvou minutách hry však bylo opět vyrovnáno, když rychlý protiútok Mountfieldu přesně zakončil Bohumil Jank.

Do závěrečné třetiny šli s výhodou jednoho muže na ledě domácí a už na konci 42. minuty vrátil vedení 4:3 zpět na stranu Hradce Králové útočník Aleš Jergl, který přesnou ránou z ostrého úhlu zužitkoval chytrou zadovku Klímy zpoza branky. Tím ale gólový koncert v ČPP Aréně ještě neskončil. O pět minut později totiž tečoval v závěru přesilové hry nahození Melancona od modré čáry kanonýr Michal Birner a po šťastné trefě Tygrů bylo opět srovnáno.

Průšvih jak na Štvanici. Hokejisty zmrazila díra v ledu, Červenka byl za experta

Jenže ani tento stav nevydržel příliš dlouho. Kontrolu nad utkáním získali zpět domácí zásluhou Olivera Okuliara, který se důrazně natlačil do brankoviště a odražený kotouč doslova došťoural až za brankovou čáru. Vedení Hradce 5:4 chtěl urychleně zastavit hostující útočník Rychlovský, jeho prudká rána z mezikruží ale skončila pouze v lapačce skvělého Machovského.

Závěr utkání už patřil Mountfieldu, který Bílým Tygrům nedovolil až na malé výjimky žádné větší komplikace. Ukázkově zvládnuté bránění soupeřovy hry v šesti hráčích pak navíc vyšperkoval pojišťující šestou trefou do odkryté liberecké branky Jordan Perret.

Svěřenci trenéra Martince porazili ve čtvrtfinále play-off Liberec 4:1 na zápasy a po pardubickém Dynamu jsou nyní druhým potvrzeným semifinalistou letošních bojů o mistrovský titul.

Mountfield Hradec Králové – Bílí Tygři Liberec 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)



Branky a nahrávky: 9. Lev (F. Pavlík, Lalancette), 22. Lalancette (Jergl), 30. Jank (Okuliar, Rosandić), 42. Jergl (Kev. Klíma), 48. Okuliar (Kev. Klíma, Werek), 60. Perret (Jergl) – 24. Jelínek (Ivan), 26. Flynn (A. Najman), 28. Jelínek (Bulíř, Filippi), 47. Birner (Melancon). Rozhodčí: Hejduk, Ondráček – Hynek, Klouček. Vyloučení: 4:4. Využití: 2:2. Střely na branku: 33:29. Diváci: 6 890. Konečný stav série: 4:1.