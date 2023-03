Ve středu večer zůstala pozornost fanoušků hokejové Tipsport Extraligy u dvou čtvrtfinálových sérií play-off, které měly na programu vzájemná utkání s pořadovým číslem čtyři. Definitivní krok za postupem v něm udělaly favorizované Pardubice, které se po vítězství 3:2 na půdě Olomouce staly prvním semifinalistou letošních vyřazovacích bojů. Naopak ve čtvrtfinálové bitvě o Moravu je opět srovnáno, když brněnská Kometa přemohla v domácí odvetě Vítkovice 2:1.

Utkání Olomouc - Pardubice | Foto: Deník/Jan Pořízek

Po úterním klání na ledě brněnské Komety se v ryze moravské sérii ujala zpět vedení vítkovická Ridera, která získala druhý čtvrtfinálový bod po přesvědčivém vítězství 4:1. To suverénní lídr základní části Pardubice už dokonce dokráčely k prvnímu mečbolu, když ve třetím duelu proti Olomouci otočily nepříznivý vývoj utkání a brankou Tomáše Zohorny v prodloužení rozhodly o vedení 3:0 na zápasy.

Vítkovice opět vedou v boji o Moravu. Dynamo vydřelo první mečbol v prodloužení

Před středeční odvetou v olomoucké „plechárně“ se tak svěřenci trenéra Radima Rulíka ocitli jediný krok od postupu do semifinále, zatímco na Hané intenzivně žhavili plány na částečné zkomplikování série a její vrácení zpět na východ Čech. K tomu však kohouti potřebovali podat minimálně stejný výkon jako v utkání o den dříve.

Dynamo luxusní náskok nepustilo

A hned na začátku prvního dějství mohl zvednout zaplněné domácí tribuny ze sedadel Nahodil, jeho nebezpečný střelecký pokus však pouze orazítkoval tyč Willovy branky. Naopak na druhé straně udeřil ve 4. minutě z první velké šance hostů Robert Říčka, který po přesné přihrávce Ciencaly ujel sám na Konráda a přesnou ránou kolem levého betonu poslal Dynamo do vedení.

V polovině úvodní dvacetiminutovky mohl navýšit vedení výrazně aktivnějších hostů kanonýr Lukáš Radil, nicméně s jeho střelou si dobře postavený Konrád bez problému poradil. V 15. minutě už se ale nemýlil obránce David Musil, který prudkou ránou z mezikruží nedal olomouckému gólmanovi žádnou šanci. Dynamo si tak odnášelo do kabin slibný dvoubrankový náskok.

Aktivitu z úvodního dějství si hokejisté Pardubic přenesli i do další části a ve 29. minutě zvyšoval už na rozdíl tří branek Jan Mandát, pro kterého to byla teprve druhá trefa po návratu do červenobílého dresu. Olomouc se poté přeci jen dostala více do hry a ještě před přestávkou zvládla zúročit své snažení kontaktním gólem na 1:3 zásluhou Lukáše Nahodila.

Obrovská tragédie. Zemřel devítiletý hokejista Olomouce

Na konci 46. minuty napálil od modré čáry kotouč na branku domácí útočník Silvester Kusko, který však skončil až za zády Willa a Olomouc se tak dotáhla na rozdíl jediné branky. V závěru hrací doby se navíc kohouti dostali při hře v šesti do několika nadějných příležitostí, ale poslat i druhé vzájemné utkání na Hané do prodloužení už se svěřencům trenéra Jana Tomajka nepodařilo.

Dynamo svůj těsný náskok ubránilo a porazilo tak Olomouc ve čtvrtfinálové sérii v nejkratším možném čase 4:0 na zápasy. Zároveň se hokejisté Pardubic stali prvním semifinalistou letošního play-off.

HC Olomouc – HC Dynamo Pardubice 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 39. Nahodil (Bambula, Černý), 46. Kusko (Mareš, Plášek) – 4. Říčka (Cienciala, Hyka), 15. D. Musil (Hyka, Říčka), 29. Mandát (Rákos, Košťálek). Rozhodčí: Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 3:6. Bez využití. Střely na branku: 26:33. Diváci: 5 500. Konečný stav série: 0:4.

Moravská válka hlásí (opět) vyrovnáno

Brněnská Kometa šla do čtvrtého utkání série na svém ledě s cílem vrátit čtvrtfinále na sever Moravy za vyrovnaného stavu. A hned úvodní minuty duelu jasně naznačily, že i tentokrát to bude bitva doslova na život a na smrt. Třetinu plnou osobních soubojů a vyhrocených šarvátek však zvládli o něco lépe domácí, když v 18. minutě prostřelil brankáře Stezku kapitán Martin Zaťovič.

Také ve druhé části bylo v brněnské aréně o zábavu postaráno. Ve 26. minutě hry využil přesilovou hru domácích hokejistů Luboš Horký, ale dvoubrankový náskok Komety nevydržel příliš dlouho, jelikož o necelou půlminutu později vrátil Rideru zpět do utkání Willie Raskob. Důležitý moment zápasu pak nastal v polovině hrací doby, když se Brňanům povedlo ubránit dvouminutové oslabení pět na tři.

Došlo i na Kometu. Čtvrtfinále s Vítkovicemi bylo na hodinu přerušeno

Do třetího dějství vstoupili aktivněji hokejisté Vítkovic, v obrovské šanci minul útočník Dej. Převaha hostů poté pokračovala i v dalším průběhu závěrečné třetiny, ale na obětavou obranu Komety a zejména skvělého Furcha mezi třemi tyčemi to bylo tentokrát málo.

Domácím se poté podařilo ustát i tlak Ridery při hře bez brankáře a o vítězi čtvrtého vzájemného klání tak bylo definitivně rozhodnuto.

Kometa porazila v domácí odvetě Vítkovice 2:1 a vyhrocené moravské derby se tak vrací zpět na sever opět za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy.

HC Kometa Brno – HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Branky a nahrávky: 18. Zaťovič (Ďaloga, Pospíšil), 26. Horký (Zbořil, Kundrátek) – 27. Raskob (Mueller, Koch). Rozhodčí: Pražák, Květon – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 7:9, navíc Pospíšil (Kometa) a Kovář (Vítkovice) 5 minut. Využití: 1:0. Střely na branku: 24:27. Diváci: 7 700. Stav série: 2:2.