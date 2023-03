Hokejisté vítkovické Ridery jsou dalším semifinalistou letošního play-off Tipsport Extraligy. Svěřenci trenéra Miloše Holaně porazili v šestém utkání moravské série brněnskou Kometu na jejím ledě 4:3 v prodloužení a po dvanácti letech čekání se probojovali mezi čtyři nejlepší celky vyřazovacích bojů. Postup vystřelil v nastaveném hracím čase americký hrdina Peter Mueller.

Brněnští hokejisté (v bílém) padli v šestém utkání s Vítkovicemi 3:4 po prodloužení a sezona pro ně končí. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Moravské derby v rámci čtvrtfinále play-off mezi Vítkovicemi a brněnskou Kometou se přesunulo zpět do města pod Špilberkem za příznivějšího stavu 3:2 na zápasy pro Rideru. Svěřencům trenéra Miloše Holaně se podařilo v pátém vzájemném duelu na domácím ledě vybojovat důležité vítězství 1:0 a do utkání číslo šest tak vstupovali s důležitým mečbolem v zádech.

Naopak Brňané museli velice rychle zapomenout na smolnou porážku ze sobotního souboje v Ostravar Aréně, kde byli po většinu utkání lepším týmem, nicméně klíčovou branku nakonec vstřelila někdejší hvězda Komety ve službách Vítkovic Peter Mueller. Před domácími fanoušky tak měla modrobílá šlechta jediný úkol: odvrátit konec sezony a vrátit sérii ještě jednou na sever Moravy.

Tento plán však poznamenaly komplikace hned v úvodu utkání, už po šestatřiceti vteřinách hry totiž putoval na trestnou lavici obránce Ďaloga a Ridera tak dostala první možnost v početní výhodě. Největší šanci si však vytvořil tak trochu paradoxně brněnský útočník Jakub Flek, který se v oslabení vydal na výlet do vítkovické obrany a nakonec se probojoval až k zajímavému bekhendovému zakončení.

Vítkovice opět spasil hrdina Mueller

Slibný rozjezd Komety se zajištěnou obranou ovšem přibrzdil nepříjemný moment na konci 7. minuty, kdy brankáři Furchovi vypadl nahozený kotouč od modré čáry a projíždějící Roberts Bukarts jej následně dorazil do odkryté domácí klece. Kometa sice využila k přezkoumání celé situace trenérskou výzvu, rozhodčí se však nakonec shodli, že lotyšský útočník Ridery si počínal dle pravidel.

Brňané tak museli opět do čtyř a už po necelé minutě mohl navíc poslat vítkovické hokejisty do dvoubrankového trháku Dej, který však z bezprostřední blízkosti napálil kotouč pouze do tyče. Domácím se dlouho nedařilo dostávat za pevnou defenzívu soupeře, částečný recept našlo až čtyři minuty před sirénou duo Flek-Ščotka, po jejichž pěkné kombinaci bylo za faul na druhého zmiňovaného nařízeno trestné střílení.

K němu se odvážně postavil útočník Petr Holík, s jeho šikovným manévrem a rychlou střelou mezi betony si však bez problému poradil hostující hrdina s maskou Aleš Stezka. V závěru prvního dějství si Kometa ještě vypracovala slušný tlak v útočném pásmu, skóre už se však před odchodem do kabin nezměnilo. Naopak po zaznění sirény se před vítkovickou střídačkou strhla hromadná potyčka, do které se aktivně zapojily oba tábory.

Vstup do prostředního dějství naopak vyšel mnohem lépe brněnské Kometě, která se už po necelých dvou minutách dočkala vytouženého vyrovnání. Hrdinou okamžiku se stal Jakub Flek, jenž si chytře položil Stezku a bekhendem poslal kotouč za brankovou čáru. Opět šlo do akce zkoumání na videu, jelikož v momentě zakončení došlo k nesportovnímu posunutí brány od jednoho z hostujících hráčů. Gól však byl i proto bez většího váhání uznán.

Vzápětí si mohly vzít zpět své vedení Vítkovice, ve slibné pozici se nacházel Kotala, nicméně na dobře postaveného Furcha nevyzrál. A tak přišla o minutu později druhá brněnská facka, o kterou se postaral Zdeněk Okál, jenž zužitkoval parádní přihrávku Horkého v přečíslení dvou proti jednomu. I do třetice museli rozhodčí putovat na poradu k videorozhodčímu, jelikož při zakončení byla opět posunuta hostující brána. Ale i tentokrát pravá ruka sudího předpažila.

Zaskočená Ridera se okamžitě pokusila o revanš, dva minisouboje spolu svedli vítkovický snajpr Mueller a domácí gólman Furch, v obou případech byl ovšem úspěšnější strážce brněnského brankoviště. Klidnější pasáž utkání zatraktivnily také šance na druhé straně, tu největší měl v dalším přečíslení finský útočník Strömberg, proti kterému se však vytáhl Stezka.

Už to vypadalo, že si Kometa pohlídá svůj hubený náskok až do konce druhé třetiny, nicméně čtyřicet sekund před sirénou uklidil do odkryté Furchovy klece přesnou přihrávku faulovaného Stehlíka dvougólový střelec večera Roberts Bukarts a v brněnské Winning Group Areně tak bylo opět srovnáno.

Závěrečnou dvacetiminutovku odstartovali hosté obrovským tlakem v útočném pásmu, hned několikrát zachránil brněnskou defenzívu skvělý Furch, na přesnou ránou obránce Jakuba Stehlíka pod horní tyč už ale nedosáhl. Vítkovice tak díky premiérové trefě mladého zadáka v play-off překlopily utkání zpět na svou stranu a na tahu byla za stavu 3:2 pro Rideru domácí Kometa.

Svěřenci trenéra Martince však na sebe nenechali příliš dlouho čekat. Bohatý gólový účet utkání rozšířil v následné početní výhodě domácích nekompromisní střelou bez přípravy Tomáš Kundrátek a začínalo se zase od nuly. Aktivitu na ledě okamžitě převzali povzbuzení Brňané, kteří vysílali na Stezku jeden střelecký pokus za druhým. Obrovskou šanci měl po skvělé pobídce Pospíšila na konci 53. minuty Flek.

Kometa zatlačila Vítkovice i v úplném závěru, ve slibné šanci zakončoval navzdory zahákování soupeře Horký, definitivně rozhodnout mohl v poslední sekundě základní hrací doby Ondráček, jeho teč však s obtížemi vyrazil Stezka. O vítězi šestého čtvrtfinále tak muselo rozhodnout až první prodloužení v sérii.

V něm sice byla po celou dobu mnohem aktivnější brněnská Kometa, nicméně ani to na vyrovnání čtvrtfinálové série nakonec nestačilo. Šťastnější hokejisty Vítkovic poslal do semifinále přesnou trefou v přesilové hře hrdina Peter Mueller a Ridera tak ovládla moravské derby 4:2 na zápasy.

HC Kometa Brno – HC VÍTKOVICE RIDERA 3:4 po prodloužení (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)



Branky a nahrávky: 22. Flek (Koblížek), 24. Okál(Horký, Ščotka), 44. Kundrátek (Zbořil, Strömberg) – 7. Bukarts, 40. Bukarts (J. Stehlík, Mueller), 42. J. Stehlík, 77. Mueller (Raskob). Rozhodčí: Hejduk, Kika – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:1. Střely na branku: 45:45. Diváci: 7 700. Konečný stav série: 2:4.