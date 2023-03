V podstatě celé utkání tahali za kratší konec provazu. S Bílými Tygry to ve čtvrtečním duelu série číslo tři nevypadalo vůbec dobře, minutu před koncem však zavelel před domácími tribunami k dalšímu velkému obratu kapitán Petr Jelínek. Ten se ale protentokrát nekonal. Hradecký Mountfield totiž udeřil hned na začátku prodloužení zásluhou výstavní rány Aleše Jergla a válka o semifinálovou vstupenku tak má nového lídra.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

Byl to naprosto typický zápas play-off. Neprostupná obrana, žádné přehnané ofenzivní hody, ale za to pořádná dávka emocí. V průběhu utkání mezi Libercem a hradeckým Mountfieldem to jiskřilo v obou táborech, cestu za druhým bodem ve čtvrtfinálové sérii si však nakonec proklestili šťastnější Východočeši.

Domácí Tygři nedokázali ani ve třetím vzájemném duelu vstřelit úvodní branku, opět tak museli dotahovat ztrátu. Celkově v tomto play-off již posedmé v řadě. V prvním zápase na ledě soupeře sice předvedli zázračný „last minute“ obrat, o den později už to ale bylo málo. A ani před vlastními fanoušky to dlouho nevypadalo bůhvíjak slibně.

Mountfield se po prvním gólu Radovana Pavlíka dostal svěřencům trenéra Augusty do hlavy, těm se naopak vůbec nedařilo naladit na svou optimální vlnu. Liberecké trápila zejména koncovka, velké problémy jim však dělal i aktivní forčekink hostů. A když už se přeci jen zabydleli v útočném pásmu, naráželi na skvělého Machovského mezi třemi tyčemi.

Nervozita postupně rostla

S ubývajícím časem rostla v domácím revíru nervozita a bobtnaly všemožné emoce, což potvrdil v 57. minutě v průběhu přesilové hry naprosto zbytečným faulem rozčílený brankář Petr Kváča, jenž vyrážečkou udeřil Pavlíka. Zákrok, po kterém by v pátek dopoledne klidně mohla zasednout disciplinární komise.

Vzápětí se však hradecká střídačka poslala vlastní hloupostí do tří, v úplném závěru se z chaosu na trestné lavici nakonec upekla přesilovka šest na čtyři. V tu chvíli už Kváča opustil svou klec. A Bílí Tygři se po závaru v brankovišti přeci jen dočkali, když v pádu procedil kotouč za Machovského důrazný kapitán Petr Jelínek. Pouhých jednasedmdesát vteřin před sirénou!

„Kluci to výborně sehráli, ke mně se to tam nějak odrazilo a já už jsem se jen snažil ten puk došťouchnout. Sám jsem netušil, že se mi to podařilo, dokud se nezačali radovat fanoušci,“ přiznal po utkání domácí útočník.

Jenže euforie z vyrovnání nakonec pod Ještědem netrvala příliš dlouho. V podstatě jen pár desítek vteřin, kdybychom vynechali osmnáctiminutovou prodlevu v podobě přestávky před prodloužením. Hned v úvodní minutě nastavení totiž vystřelil svěřencům trenéra Tomáše Martince druhý čtvrtfinálový bod útočník Aleš Jergl.

Poklona novému hrdinovi

„Spadlo to ze mě. Několik zápasů jsem nedal gól. Věřil jsem, že to protrhnu a stalo se to zrovna v takový moment, takže jsem rád,“ prozradil hrdina večera. „Musíme ale hrát pořád stejně. Je jedno, kolik vyhrajeme, hraje se o body do série a to samé budeme chtít představit i v pátek,“ dodal Jergl.

Také osmadvacetiletý útočník si moc dobře uvědomoval, že základ důležitého vítězství na ledě Liberce opět položil fantastický Machovský, nový hrdina Mountfieldu v brankovišti. „Machy zachytal výborně. Je to až neuvěřitelné, co v té bráně předvádí. Poděkování jde určitě i za ním,“ vysekl poklonu svému spoluhráči.

To na druhé straně příliš důvodů k radosti rozhodně nebylo. Tygry vytáhl z louže až gól při hře bez brankáře, jinak se však modrobílí zápasem spíše protrápili. „Škoda, že musíme pořád dotahovat, není to příjemné. Obecně teď nedáváme moc gólů, musíme se víc tlačit do brány. Přijde mi, že zakončujeme málo,“ soukal ze sebe zklamaný kapitán Liberce Jelínek.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK II.třetina 0:1Zdroj: Deník/Jaroslav Appeltauer

Elitní útok Severočechů čeká na vstřelenou branku už pět zápasů, nelichotivou šňůru nepřetrhli domácí kanonýři ani ve čtvrtfinále číslo tři. „V play-off ale rozhodují jiné situace. Je to o jednom, o dvou gólech. Prostě válka,“ dodal osmatřicetiletý forvard.

Ta pokračuje čtvrtým vzájemným duelem na severu Čech už dnes od 17 hodin.