Čtvrteční program čtvrtfinále play-off hokejové Tipsport Extraligy nabídl třetí vzájemné duely v sériích, kde dosud platil nerozhodný stav 1:1 na zápasy. Vedení zpět na svou stranu si v repríze loňského finále vzala pražská Sparta, která vyhrála na ledě třineckých Ocelářů 4:2. Druhý bod v sérii slaví také hradecký Mountfield. Svěřenci trenéra Tomáše Martince přetlačili v bitvě na severu Čech liberecké Bílé Tygry 2:1 po prodloužení.

Bílí Tygři Liberec - Mountfield HK | Foto: Deník/Jaroslav Appeltauer

První krok za postupem udělala v repríze loňského finále play-off pražská Sparta, jež v úvodním zápase série porazila před domácími tribunami třinecké Oceláře 3:2. V odvetném klání se ovšem radovali obhájci titulu, kteří díky šťastné brance Daniela Voženílka v prodloužení poslali čtvrtfinálovou bitvu dvou rivalů do Slezska za vyrovnaného stavu 1:1.

Takřka identický scénář byl rozepsán i v sérii mezi hradeckým Mountfieldem a libereckými Bílými Tygry, kde se nejprve radovali po velkolepém obratu v závěru třetí třetiny svěřenci trenéra Augusty, jenže ve druhém vzájemném utkání už si domácí Východočeši svůj náskok pohlídali a pod Ještěd tak odcestovali s veledůležitým bodem na svém čtvrtfinálovém kontě.

Sparta si vzala zpět vedení v sérii

Čtvrteční extraligový program však zahájilo utkání v třinecké Werk Areně, kde hokejisté Sparty naposledy vyhráli ve druhém zápase loňské finálové série. Do duelu číslo tři však vstoupili svěřenci trenéra Miloslava Hořavy lépe než domácí, přestože už po devíti minutách hry putoval předčasně do kabin důležitý člen sparťanské kabiny Miroslav Forman. V následném oslabení totiž ujel chybující třinecké obraně útočník Roman Horák, který si poradil i s Kacetlem a Pražané šli do vedení.

Povzbuzení hosté byli aktivnější i ve druhé polovině úvodní části, nicméně devětatřicet vteřin před sirénou přišel ze strany domácích nečekaný trest. Nahození Adámka od modré čary tečoval za záda Kováře Vladimír Dravecký a Oceláři si tak do kabin odnesli slibný stav 1:1.

Už ve 23. minutě však vrátil vedení zpět na stranu hostů Vladimír Sobotka, který stál na konci další gólové akce po zmatcích v domácí defenzívě. Odpověď Třince ale tentokrát přispěchala už po šestnácti vteřinách, kdy překonal hostující obranu Tomáš Marcinko. Následovala pasáž plná šancí na obou stranách, ze které ovšem vytěžili opět Pražané, kteří si vzali zpět své vedení zásluhou Michala Kempného, jehož rána od modré čáry skončila až za zády bezmocného Kacetla.

Start závěrečného dějství přerušila na několik minut další nepříjemná starost s ledovou plochou, kterou se však nakonec domácím organizátorům podařilo vyřešit. Aktivitu na hrací ploše převzali dotahující Oceláři, šancemi však oplýval také hostující celek. Svěřenci trenéra Motáka si v závěru vytvořili několik slibných příležitostí, pevnou obranu Pražanů už ale překonat nedokázali. Vteřinu před sirénou navíc pojistil vítězství Sparty 4:2 trefou do odkryté klece David Tomášek.

Loňští finalisté se tak ujali vedení v sérii 2:1 na zápasy, na které budou moct navázat už v páteční odvetě, která odstartuje ve Werk Areně v 19 hodin.

HC Oceláři Třinec – HC Sparta Praha 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)



Branky a nahrávky: 20. Mar. Adámek (Chmielewski, Dravecký), 23. Marcinko (M. Růžička, Daňo) – 10. Horák, 23. Sobotka (Moravčík, Řepík), 36. Kempný (Sobotka, Kaše), 60. Tomášek. Rozhodčí: Hribik, Pilný – Rampír, Axman. Vyloučení: 1:0, navíc Adámek 5 minut – Buchtele 5 minut, Forman 5 minut a do konce utkání. Bez využití. Střely na branku: 30:27. Diváci: 5 400. Stav série: 1:2.

Druhý bod Mountfieldu vystřelil hrdina Jergl

První minuty třetího klání mezi Libercem a Mountfieldem se nesly ve znamení vzájemného oťukávání, na obou stranách srážela střeleckou aktivitu nepřesnost v rozehrávce i přechodové fázi. První větší šanci si v 7. minutě vybojoval důrazný Lalancette, ale jeho střelu bezpečně pokryl pozorný Kváča v domácí brance.

Hosté se však dočkali na začátku 12. minuty, když přečíslení dvou proti jednomu zužitkoval Radovan Pavlík a Mountfield poprvé v utkání vedl. Na druhé straně zahrozil z povedené individuální akce Flynn, reprezentační útočník však pálil pouze do připraveného Machovského. V závěru části byli blízko vstřelení branky oba soupeři, aktivitou hířili zejména domácí Tygři, skóre už ovšem zůstalo beze změny.

Hned v úvodu druhé dvacetiminutovky dostali domácí příležitost v početní výhodě, ani jednu ze svých šancí však nedokázali přetavit ve vyrovnávací trefu. Vzápětí se na druhé straně dostal do samostatného úniku kapitán Smoleňák, ale ani on nebyl úspěšný.

Lepším týmem na ledě byl v prostřední fázi utkání jednoznačně Mountfield, naděje domácích na dostřel jediné branky však nadále držel zejména skvělý gólman Kváča. Liberečtí byli nejblíže vyrovnávací trefě v 37. minutě, jenže dobře mířená rána Birnera nakonec skončila jen v držení Machovce.

Do třetího dějství naskočili domácí ve vysokém tempu, v nabídnuté přesilové hře spálili Tygři hned dvě tutové šance. Po chvíli putoval na trestnou lavici i druhý hradecký hokejista, ale ani ve dvojnásobné početní výhodě nedokázali domácí překonat pevnou defenzívu Mountfieldu v čele se stoprocentním brankářem Machovským.

Liberečtí dostali poslední šanci na vyrovnání v úplném závěru a s tou už si svěřenci trenéra Augusty poradili na výbornou. Při hře bez brankáře poslal duel do prodloužení kapitán Petr Jelínek. V nastavené hře se však štěstí usmálo zpět na stranu hradeckých, už po sedmatřiceti vteřinách hry rozhodl o druhém čtvrtfinálovém bodu pro Mountfield útočník Aleš Jergl.

Hradečtí se tak ujali vedení v sérii 2:1 na zápasy. Bitva o semifinálovou vstupenku pokračuje v Liberci v pátek od 17 hodin.

Bílí Tygři Liberec – Mountfield Hradec Králové 1:2 v prodloužení (0:1, 0:0, 1:0 – 0:1)



Branky a nahrávky: 59. Jelínek (Flynn, Balinskis) – 12. R. Pavlík (Perret), 61. Jergl (Blain). Rozhodčí: Jeřábek, Jaroš – Svoboda, Špůr. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 30:29. Diváci: 6 841. Stav série: 1:2.