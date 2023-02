HC Energie Karlovy Vary – 9. místo, 61 bodů

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Brno 5:4 (3:1, 1:0, 1:3).Zdroj: HC Energie Karlovy Vary/Kateřina Pelikánová

Na západě Čech to ještě na konci prosince nevypadalo vůbec dobře. Karlovarští prohráli šest ze sedmi po sobě jdoucích utkání a do nového roku nevstupovali s nikterak optimistickou náladou. Nicméně stoupající krize se svěřencům trenéra Davida Bruka podařila zastavit včas a v posledních týdnech se Energie vrátila zpět na klidnou a průhlednou vodu. Do konce základní části ji ještě čekají veledůležité bitvy Mladou Boleslaví, českobudějovickým Motorem a Kladnem, i přesto by měl současný bodový zisk bohatě stačit na vstupenku do vyřazovacích bojů.