Mountfield Hradec Králové – Bílí Tygři Liberec

Extraliga - dohrávka 27. kola: Mountfield Hradec Králové - HC Bílí Tygři Liberec.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Na papíře zřejmě nejvyrovnanější čtvrtfinálová série. Oba celky si ze čtyř letošních vzájemných duelů odnesly shodně po dvou výhrách, až do posledního kola základní části spolu navíc bojovaly o čtvrté místo v tabulce. To nakonec doslova vydřel hradecký Mountfield, který tak odkázal liberecké Tygry do předkola play-off. Svěřenci kouče Tomáše Martince budou v sérii spoléhat na svůj typický drzý a rychlý hokej, který za přispění skvěle rozchytaného finského brankáře Kiviaha přinášel v závěru kýžené ovoce. Je tu však jeden malý problém. Čtvrtfinále – noční můra posledních let.

Před dvěma lety to byl právě Liberec, kdo velice rychle ukončil cestu Mountfieldu vyřazovacími boji. A i tentokrát si nakopnutá posádka vedená kormidelníkem Patrikem Augustou brousí zuby. Bílí Tygři zvládli náročné předkolo s Plzní, v pátém rozhodujícím utkání před domácími fanoušky navíc předvedli famózní obrat a proklouzli do čtvrtfinále doslova za minutu dvanáct. Injekce, kterou by nyní bral snad každý extraligový tým všema deseti. A z Liberce je tak rázem černý kůň letošního play-off.

Tohle v Hradci nikdy příliš nechutnalo.